Η πρόγνωση Κολυδά για τον βροχερό καιρό της Τσικνοπέμπτης, ποια στιγμή της μέρας θα υποχωρήσουν οι καταιγίδες και θα τσικνήσουμε παραδοσιακά.

Τσικνοπέμπτη με βροχές και καταιγίδες θα κάνουμε φέτος καθώς τα τερτίπια του καιρού αποφάσισαν τσίκνισμα με ομπρέλα και αδιάβροχα. Όμως σύμφωνα με την νέα πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά ναι μεν ο καιρός θα είναι άστατος σε όλη τη χώρα εντούτοις θα πάρουμε και μια «ανάσα» από τα έντονα φαινόμενα ώστε να τιμήσουμε το πατροπαράδοτο έθιμο του ψημένου κρέατος στα κάρβουνα καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου ο καιρός θα «ανοίξει» για χάρη των καλοφαγάδων.

Ειδικότερα στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του STAR επισημαίνει ότι «μπορεί να είναι άστατος ο καιρός την Τσικνοπέμπτη σε μεγάλο μέρος της χώρας όμως θα υπάρχει ένα διάστημα σχετικής βελτίωσης μεταξύ του ενός συστήματος που απομακρύνεται από το Ανατολικό Αιγαίο και του άλλου που έρχεται προς το βράδυ από τα Δυτικά . Έτσι όπως έρχεται το ένα σύστημα πίσω από το άλλο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.»

Το μεσημέρι της Τσικνοπέμπτης λοιπόν οι βροχές και οι καταιγίδες θα υποχωρήσουν προσωρινά όμως αυτή η ανάπαυλα φαινομένων θα είναι σύντομη καθώς ενόσω το πρώτο κύμα διαταραχής θα από το Ανατολικό Αιγαίο το επόμενο πλησιάζει από τα Δυτικά προς το βράδυ οπότε οι βραδινές εκδηλώσεις για το τσίκνισμα θα επηρεαστούν από το νέο γύρο φαινομένων.

Η ανάρτηση Κολυδά για την Τσικνοπέμπτη

{https://x.com/KolydasT/status/2021214192657698988/photo/1}