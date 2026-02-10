Ο άνδρας απείλησε τη πρώην σύζυγό του καθώς εκείνη επρόκειτο να μετακομίσει με τα παιδιά του από τη Θεσσαλονίκη.

Ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή τριών ετών επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε άνδρα που απείλησε την πρώην σύζυγό του, όταν εκείνη του ανακοίνωσε την πρόθεσή της να μετακομίσει στην Κρήτη μαζί με τα παιδιά τους.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής, αναγνωρίζοντάς του ωστόσο το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Η γυναίκα, καταθέτοντας ενώπιον του δικαστηρίου, περιέγραψε ότι το περιστατικό συνέβη το πρωί της περασμένης Παρασκευής. Όπως ανέφερε, κάλεσε τον πρώην σύζυγό της στο σπίτι της για να δει τα παιδιά και να του γνωστοποιήσει την απόφασή της να εγκατασταθεί στην Κρήτη, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής.

«Ήθελα να το συζητήσουμε ήρεμα, όμως αντέδρασε έντονα και άρχισε να με απειλεί, λέγοντας πως θα με σκοτώσει και ότι δεν θα προλάβω να φύγω. Τα παιδιά φώναζαν “άσε τη μαμά”», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για άνθρωπο με έντονο θυμό και ότι στο παρελθόν είχαν σημειωθεί παρόμοια επεισόδια, τα οποία δεν είχε καταγγείλει.

Σύμφωνα με την ίδια, το επεισόδιο έληξε όταν ο κατηγορούμενος πήρε τα παιδιά και αποχώρησε. Λίγες ώρες αργότερα, μετέβη στο αστυνομικό τμήμα και υπέβαλε μήνυση σε βάρος του.

Από την πλευρά του, ο άνδρας αρνήθηκε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για έναν απλό λεκτικό καβγά. Όπως υποστήριξε στην απολογία του, η πρώην σύζυγός του τού ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να φύγει για την Κρήτη με τα παιδιά μέχρι τον Σεπτέμβριο και εκείνος απλώς της απάντησε επικριτικά, χωρίς να εκτοξεύσει απειλές. «Δεν της είπα ποτέ ότι θα τη σκοτώσω. Δεν χρησιμοποιώ τέτοιες εκφράσεις», ισχυρίστηκε.