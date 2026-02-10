Η αστυνομική σειρά θα κυκλοφορήσει στο Apple TV+.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Κόλιν Φερθ ενώνει τις δυνάμεις του με τον Τζακ Λόουντεν στην επερχόμενη, άτιτλη μέχρι στιγμής, δραματική σειρά του Apple TV+ η οποία βασίζεται στο μυθιστόρημα «Metropolis» από τη δημοφιλή σειρά βιβλίων «Berlin Noir» του Φίλιπ Κερ.

Το σενάριο υπογράφει ο επίσης βραβευμένος με Όσκαρ Πίτερ Στρόγκαν, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τομ Σάνκλαντ. Η παραγωγή αποτελεί συνεργασία της Bad Wolf με την PlayTone των Τομ Χανκς και Γκάρι Γκότζμαν.



Τα γυρίσματα της σειράς έχουν ήδη ξεκινήσει στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με το Deadline, το πρότζεκτ αποτελεί τη νέα συνεργασία του Φερθ με τον σεναριογράφο, μετά το επιτυχημένο «Tinker Tailor Soldier Spy» του 2011.

Η σειρά η οποία αποτελείται από 14 βιβλία επικεντρώνεται στον ντετέκτιβ Bernie Gunther. Η τηλεοπτική μεταφορά ξεκινά με το «Metropolis», το οποίο καταγράφει την ιστορία προέλευσης του ήρωα, στο Βερολίνο του 1928.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Bernie, τον οποίο υποδύεται ο Λόουντεν, είναι ένας αστυνομικός που μόλις προήχθη στην επίλεκτη Ομάδα Ανθρωποκτονιών του Βερολίνου. Εκεί, καλείται να εξιχνιάσει την υπόθεση ενός κατά συρροή δολοφόνου που φαίνεται να στοχεύει θύματα που ζουν στο κοινωνικό περιθώριο.

Ο Φερθ θα υποδυθεί τον Paul Lohser, έναν λαμπρό αλλά οξύθυμο συνάδελφό του. Μεθοδικός, αντικοινωνικός και εξαιρετικά μορφωμένος, αποτελεί το αντίθετο δέος του Bernie. Ως συνεργάτης και απρόσμενος μέντοράς του, είναι η μοναδική ελπίδα του νεαρού αστυνομικού για την εξιχνίαση των δολοφονιών.

Στην περιγραφή του βιβλίου αναφέρεται: «Βερολίνο, 1928 Ο νεαρός Μπέρνι Γκούντερ είναι επιθεωρητής στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών όταν ο αρχηγός του Εγκληματολογικού του Βερολίνου του αναθέτει να ερευνήσει τέσσερις δολοφονίες στον σιδηροδρομικό Σταθμό Σιλεσίας: τέσσερις πόρνες δολοφονούνται μέσα σε τέσσερις βδομάδες με τον ίδιο φρικτό τρόπο. Πριν ακόμα προλάβει να μελετήσει τους φακέλους των υποθέσεων, δολοφονείται άλλη μία πόρνη. Μέχρι εκείνη τη στιγμή κανείς δεν είχε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα θύματα - πολλοί στο Βερολίνο θα ήθελαν να ξεβρωμίσει η πόλη από τους έκφυλους. Ο πατέρας του τελευταίου θύματος όμως είναι επικεφαλής της πιο διαβόητης εγκληματικής συμμορίας του Βερολίνου και είναι έτοιμος να κάνει ό,τι χρειάζεται για να βρει τον δολοφόνο της κόρης του. Το ίδιο διάστημα ξεκινάει και μια δεύτερη σειρά δολοφονιών - θύματα αυτή τη φορά είναι ανάπηροι πολέμου που ζητιανεύουν στους δρόμους της πόλης. Φαίνεται πως κάποιος είναι αποφασισμένος να καθαρίσει το Βερολίνο από όποιον δεν είναι άψογος. Η φωνή του ναζισμού γίνεται βρυχηθμός, που απειλεί να πνίξει κάθε άλλη. Όχι όμως και τη φωνή του Μπέρνι Γκούντερ... Το τελευταίο βιβλίο του Κερ, που ολοκληρώθηκε λίγο πριν πεθάνει απρόσμενα το 2018, είναι ένα εντυπωσιακό πορτρέτο της παρακμής του Βερολίνου λίγο πριν από την άνοδο του Χίτλερ και των ναζί στην εξουσία».



Το βιβλίο κυκλοφορεί στη χώρα μας από τις εκδόσεις Κέδρος.

Στην ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών συμμετέχουν οι Χανκς και Γκότζμαν, ενώ η σύζυγος του εκλιπόντος συγγραφέα, Τζέιν Θιν —που κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των έργων— συμμετέχει ως σύμβουλος παραγωγής.

Σημειώνεται επίσης ότι ο Κόλιν Φερθ θα εμφανιστεί στη συνέχεια στη σειρά «Young Sherlock» του Γκάι Ρίτσι, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 4 Μαρτίου, στο Prime Video. Πρωταγωνιστεί ακόμα στην επερχόμενη ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Disclosure Day» ενώ θα επαναλάβει τον ρόλο του Harry Hart στο φιλμ του Μάθιου Βον «Kingsman: The Blue Bloods».