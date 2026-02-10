Αποσπάσματα από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Να μ’ αγαπάς».

«Να μ’ αγαπάς» - Όσα θα δούμε απόψε στις 20:00

Η Σοφία πείθει τον Χάρη ότι πρέπει με κάποιον τρόπο να «ξεφορτωθούν» το μωρό που έρχεται…

Η Φωτεινή για άλλη μία και τελευταία φορά απορρίπτει τον Ορφέα. Αυτός αποφασίζει να φύγει οριστικά από το Ναύπλιο.

Μάκης και Στυλιανή σχεδιάζουν να φύγουν από το σπίτι.

Η Θεανώ εκβιάζει την Κατερίνα ότι θα μαρτυρήσει στον Θεόφιλο την σχέση της με τον Χάρη.

{https://www.youtube.com/watch?v=6lWOKogMEQo}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Θεόφιλος σε κρίση και προδομένος από την συμπεριφορά του Ορφέα, απαγάγει την Φωτεινή. Την απειλεί και τα πράγματα ξεφεύγουν, με την Φωτεινή στο τέλος να δραπετεύει.

Η Νικαίτη ενημερώνει τον Άγγελο για τις εξελίξεις κι αυτός, με τον Λευτέρη και τον Αχιλλέα μπουκάρουν στο σπίτι των Καλλιγάδων για εξηγήσεις…

{https://www.youtube.com/watch?v=LaXiq-clccM}

Η Φωτεινή, για μία ακόμα φορά, απορρίπτει τον Ορφέα…

{https://www.youtube.com/watch?v=2p6_RZQ2Obw}