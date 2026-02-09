Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία, βροχές και καταιγίδες την Τρίτη - Η πρόγνωση καιρού.

Καταιγίδες εκδηλώθηκαν σε πολλές περιοχές της Αττικής το βράδυ της Δευτέρας, ενώ ο καιρός θα παραμείνει βροχερός και την Τρίτη (10/2).

Λίγο πριν από τις 21:00, οι ουρανοί «άνοιξαν» σε πολλές περιοχές, καθώς εκδηλώθηκαν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ανάμεσα στις περιοχές που επηρεάστηκαν ήταν τα νοτιοδυτικά, όπως φαίνεται σε βίντεο που ανάρτησε το Forecast Weather Greece.

Βροχές και καταιγίδες την Τρίτη

Αύριο Τρίτη, ο καιρός θα παραμείνει άστατος και κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται βροχές, ενώ στο Αιγαίο και από το βράδυ στο Ιόνιο αναμένονται καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στα ανατολικά από το απόγευμα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή πτώση. Στα βόρεια το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 14-16, ενώ στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη

Σε ό,τι αφορά στην Αττική, αύριο, Τρίτη, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές έως το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κινηθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές έως το μεσημέρι. Το θερμόμετρο θα δείξει από 6 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ώρες