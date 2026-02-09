Το δεξαμενόπλοιο είχε αποπλεύσει από την Βενεζουέλα, με τις δυνάμεις των ΗΠΑ να παρακολουθούν για μέρες την πορεία του.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ προχώρησαν στην κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου Aquilla II στον Ινδικό Ωκεανό, το οποίο καταδίωκαν από την περιοχή της Καραϊβικής.

Το σκάφος είχε προηγουμένως αποφύγει τον αποκλεισμό που είχε επιβάλει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε πλοία που υπόκεινται σε κυρώσεις και πραγματοποιούν δρομολόγια από ή προς τη Βενεζουέλα.

{https://x.com/DeptofWar/status/2020833550488965503}

Εκπρόσωπος του Πενταγώνου επιβεβαίωσε στο AFP ότι η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα, με τις αμερικανικές δυνάμεις να αναχαιτίζουν και να επιβιβάζονται στο πλοίο μετά από μια εκτεταμένη καταδίωξη που εκτεινόταν από την Καραϊβική έως τον Ινδικό Ωκεανό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της κρατικής εταιρείας πετρελαίου της Βενεζουέλας «PDVSA» και του Reuters, το Aquila II είχε αποπλεύσει στις αρχές Ιανουαρίου μεταφέροντας περίπου 700.000 βαρέλια αργού πετρελαίου με προορισμό την Κίνα. Τα περισσότερα άλλα πλοία της ίδιας αποστολής είτε επέστρεψαν στη Βενεζουέλα είτε έχουν ήδη κατασχεθεί από τις αμερικανικές αρχές.