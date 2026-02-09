«Οι σχέσεις μας με τον ΔΟΑΕ είναι σαφείς, αλλά έχει ένα ανεκπλήρωτο καθήκον» είπε αναφερόμενος στις αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικά πυρηνικά εργοστάσια, ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν.

Ο Μοχάμεντ Εσλάμι, επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο μείωσης του αποθέματος εμπλουτισμού του ουρανίου στο 60% εάν σε αντάλλαγμα αρθούν όλες οι κυρώσεις, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Εσλάμι δήλωσε ότι το ζήτημα «εξαρτάται μόνο από το αν θα αρθούν ή όχι όλες οι κυρώσεις» και πρόσθεσε πως οποιοδήποτε τέτοιο βήμα θα συνδεθεί με εγγυήσεις για τα δικαιώματα του Ιράν.

«Η εξαγωγή ουρανίου δεν βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη», είπε, προσθέτοντας ότι οι προτάσεις που αποδίδονται σε άλλες χώρες ήταν «εικονικές» που κυκλοφορούν σε περιεχόμενο των ΜΜΕ που παράγεται από ομάδες πίεσης.

Ο Εσλάμι επιβεβαίωσε σε δημοσιογράφους σε ενημέρωση ότι η Τεχεράνη είχε επαναλάβει τις επικοινωνίες με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), αλλά εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι ο εποπτικός φορέας του ΟΗΕ έχει ένα «ανεκπλήρωτο καθήκον» στη διερεύνηση των αμερικανικών επιθέσεων τον Ιούνιο του 2025 σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Φορντόου, το Ισφαχάν και το Νατάνζ.

«Οι σχέσεις μας με τον ΔΟΑΕ είναι σαφείς, αλλά έχει ένα ανεκπλήρωτο καθήκον σχετικά με μια στρατιωτική επίθεση σε εγκαταστάσεις, υπό την εποπτεία των διασφαλίσεων από το οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει», ανέφερε ο Εσλάμι, σύμφωνα με το πρακτορείο ISNA. «Εάν βρισκόμαστε υπό την επίβλεψη του Οργανισμού και έχουμε πιστοποιητικό διαπίστευσης, δεν μπορεί να παραμείνει σιωπηλός για το τι συνέβη».

Με πληροφορίες των IRANINTL/Jerusalem Post/ISNA