Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ έχουν «ανησυχήσει βαθιά» για τις αποκαλύψεις από το σκάνδαλο Τζέφρι Επστάιν, αναφορικά με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου, δήλωσε το Παλάτι του Κένσινγκτον.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ βρίσκεται καθ' οδόν προς τη Σαουδική Αραβία για μια τριήμερη περιοδεία, όπου θα περάσει την πρώτη ημέρα με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Εκπρόσωπος του Παλατιού του Κένσινγκτον δήλωσε πριν από την επίσκεψη πως: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχουν ανησυχήσει βαθιά για τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις. Οι σκέψεις τους παραμένουν επικεντρωμένες στα θύματα». Αν και η δήλωση μόλις δύο γραμμών του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας δεν έκανε καμία άμεση αναφορά στον Επστάιν, τον Άντριου ή την πρώην σύζυγό του Σάρα Φέργκιουσον, για την οποία υπάρχουν επίσης αποκαλύψεις για σχέση της με τον εκλιπόντα δισεκατομμυριούχο, ένοχο για sex trafficking μεταξύ άλλων, παραμένει σημαντική, αν όχι σαφής.

Σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, υπήρχε η αίσθηση από το Παλάτι του Κένσινγκτον ότι ήθελε να γίνει γνωστή η θέση του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας, ώστε ο Ουίλιαμ να μπορέσει να επικεντρωθεί στο ταξίδι, που πιθανότατα θα είναι η μεγαλύτερη διπλωματική δοκιμασία μέχρι σήμερα των επισκέψεών του στο εξωτερικό για την υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μεγάλο μέρος του έργου της βασιλικής οικογένειας τις τελευταίες εβδομάδες έχει επισκιαστεί από το σκάνδαλο Επστάιν, το οποίο αναζωπυρώθηκε όταν εκατομμύρια έγγραφα που σχετίζονται με τον καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη δημοσιοποιήθηκαν από τις αμερικανικές αρχές.

Αυτά πυροδότησαν μια σειρά από κατηγορίες εναντίον του θείου του πρίγκιπα Ουίλιαμ και αδελφού του βασιλιά Καρόλου, και οδήγησαν την αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου να ξεκινήσει έρευνα για τον Πίτερ Μάντελσον για φερόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα. Ο πρώην υπουργός αρνήθηκε οποιαδήποτε παράβαση.

Μεταξύ των ισχυρισμών είναι ότι μια δεύτερη γυναίκα στάλθηκε από τον Επστάιν στη Βρετανία για να έλθει σε σεξουαλική επαφή με την Άντριου, καθώς και ότι ο πρώην πρίγκιπας και ο Εσπτάιν ζήτησαν από μια εξωτική χορεύτρια να κάνουν τρίο στο σπίτι του δισεκατομμυριούχου στη Φλόριντα.

Ο τελευταίος ισχυρισμός είναι ότι η Άντριου μοιράστηκε εμπιστευτικές αναφορές για επίσημες επισκέψεις στο Χονγκ Κονγκ, το Βιετνάμ και τη Σιγκαπούρη στο πλαίσιο του ρόλου του ως εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο πρώην δούκας, του οποίου ο αδελφός του βασιλιάς Κάρολος, πέρυσι του αφαίρεσε τους τίτλους, αρνήθηκε οποιαδήποτε παράβαση και την περασμένη εβδομάδα μετακόμισε από τη Βασιλική Στοά σε μια προσωρινή κατοικία στο κτήμα Sandringham.

Ο Άντριου δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής κανένα σχόλιο για τα τελευταία αρχεία του Επστάιν.

Με πληροφορίες του BBC/Guardian