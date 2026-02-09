«Η κ. Κεραμέως, ο προκάτοχός της κ. Χατζηδάκης, ο κ. Παπαθανάσης η "αιώνια" γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας κ. Στρατινάκη, διαχρονικά κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης, πρέπει να κληθούν να δώσουν άμεσα εξηγήσεις και να πάψουν να κρύβονται», τονίζει η Νέα Αριστερά.

«Η χιονοστιβάδα αποκαλύψεων που ακολούθησε την είδηση ότι ο "ισόβιος" πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, εμπλέκεται σε σκάνδαλο εκατομμυρίων, αναδεικνύει μια καλοστημένη και καλολαδωμένη μηχανή διασπάθισης εθνικών και κοινοτικών πόρων. Μια μηχανή που -τι σύμπτωση- λειτουργεί αδιάκοπα από το 2019, με ευθύνη και ενορχήστρωση της κυβέρνησης Μητσοτάκη», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Μετά το διαβόητο "Σκόιλ Ελικίκου" της πανδημίας, το πάρτι με τα προγράμματα κατάρτισης όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά συνεχίστηκε κανονικά μέχρι σήμερα, με λεία πάνω από 120 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό και χωρίς, φυσικά, να επιτελέσει τον στόχο της επιμόρφωσης των εργαζομένων», σημειώνει, τονίζοντας πως «η κ. Κεραμέως, ο προκάτοχός της κ. Χατζηδάκης, ο κ. Παπαθανάσης η "αιώνια" γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας κ. Στρατινάκη, διαχρονικά κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης, πρέπει να κληθούν να δώσουν άμεσα εξηγήσεις και να πάψουν να κρύβονται».

«Με τους ν. 5255/2025, 5264/2025, οι κ.κ. Κεραμέως και Παπαθανάσης επέκτειναν το σκανδαλώδες σχήμα και μάλιστα αγνοώντας το Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να συνεχιστεί η διασπάθιση κονδυλίων δεκάδων εκατομμυρίων από γνωστούς και φίλους», επισημαίνει η Νέα Αριστερά, ενώ δηλώνει πως απαιτεί «την άμεση απόσυρση της κοινωνικής συμφωνίας Κεραμέως-Παναγόπουλου».

«Η υπουργός Εργασίας, με μια προκλητικά αντιδημοκρατική διαδικασία, επέλεξε να καλέσει σε διάλογο μόνο όσους υπέγραψαν τη συμφωνία που η ίδια διαφημίζει, δηλαδή αποκλειστικά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, σαν να μην υπάρχουν άλλες συνδικαλιστικές φωνές, άλλες οργανώσεις εργαζομένων. Ένας διάλογος κομμένος και ραμμένος στα μέτρα ενός συστήματος που σήμερα βρίσκεται υπό δικαστικό έλεγχο δεν έχει καμία νομιμοποίηση. Και προφανώς, δεν χρειάζεται επιχειρηματολόγηση, ότι ο κ. Παναγόπουλος, δεν μπορεί να παραμένει πρόεδρος της ΓΣΕΕ», καταλήγει η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.