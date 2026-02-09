Πού αποσκοπούν οι πρωτοβουλίες της Κουμουνδούρου για κοινές εκδηλώσεις με άλλες πολιτικές δυνάμεις.

Πολλαπλασιάζονται οι κοινές εκδηλώσεις της Κουμουνδούρου με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης δηλώνει κατηγορηματικά πως το κόμμα του δεν συζητά την κοινή κάθοδο στις εκλογές.

Ο Σωκράτης Φάμελλος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και να παραστεί στα «τραπέζια διαλόγου» στο περιθώριο του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, όπως προτείνει η Χαριλάου Τρικούπη, χωρίς μάλιστα να έχει η Κουμουνδούρου καμιά ελπίδα για «κοινή κάθοδο των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης» στις κάλπες!

Γιατί η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί όμως αυτή την πολιτική διακινδυνεύοντας να έχει πλέον μεγαλύτερες εκλογικές απώλειες και απώλειες στελεχών προς τη Χαριλάου Τρικούπη;

Στελέχη της Κουμουνδούρου επιμένουν πως στόχος της ηγεσίας είναι να πιεστεί μέσω ...ΠΑΣΟΚ ο Αλέξης Τσίπρας να συζητήσει μια συμφωνία με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου στο νέο κόμμα που θα ιδρύσει ο πρώην πρωθυπουργός να δεχθεί τον ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα στο σύνολό του.

Να μετατραπεί δηλαδή το νέο κόμμα Τσίπρα σε ομοσπονδία κομμάτων, σαν τη «Δημοκρατική Συμπαράταξη» της Φώφης Γεννηματά, με τον ΣΥΡΙΖΑ ως ένα από τα κόμματα που θα το συναποτελούν. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο θα έχουν θέση στο νέο κόμμα και στελέχη όπως ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παππάς και άλλοι, που ο Αλ. Τσίπρας έχει αποκλείσει να είναι στο νέο κόμμα, ενώ και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει με άλλο status και όχι ως μονάδες. Εξέλιξη όμως που ο πρώην πρωθυπουργός απορρίπτει κατηγορηματικά.

Σε κάθε περίπτωση η Κουμουνδούρου βρίσκεται όλο και περισσότερο ενώπιον μεγάλων -και ίσως και υπαρξιακών- διλημμάτων. Και δεν είναι τυχαίο που οξυδερκή στελέχη όπως ο Παύλος Πολάκης καλούν τον Σωκράτη Φάμελλο να δεσμευτεί ότι σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις προσεχείς εκλογές ως ΣΥΡΙΖΑ.

Οι εξελίξεις μόλις ξεκινούν για την Κουμουνδούρου...