Όποιος παρακολουθεί τις ομιλίες του Αλέξη Τσίπρα, από τη Θεσσαλονίκη στο Συνέδριο του Economist, τον περασμένο Σεπτέμβριο, μέχρι και σήμερα, θα είχε καταλάβει ότι ο πρώην πρωθυπουργός εξαπολύει σφοδρότατες επιθέσεις απέναντι στην κυβέρνηση.

Όμως, δεν είχε αναφέρει ούτε μία φορά το όνομα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για κανέναν λόγο. Στα Ιωάννινα, όμως, έκανε την πρώτη ονομαστική αναφορά, στο σημείο που μίλησε για την ανάγκη οι προοδευτικές δυνάμεις να μη δώσουν συναίνεση στον πρωθυπουργό, για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

«Μπορεί ο λύκος να φυλάξει τα πρόβατα; Αν όχι, τότε ούτε ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να φυλάξει ή πόσο μάλλον να βελτιώσει τις συνταγματικές προβλέψεις για το νόμο περί ευθύνης υπουργών ή για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης», σημείωσε ο κ.Τσίπρας.

Και υποπτευόμαστε ότι αυτή η αναφορά δεν του ξέφυγε, αλλά έγινε επί τούτου…

Α.Γ.