Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές που λένε ότι πρέπει στο Παρίσι να γίνει ότι και στην Αθήνα ή ακόμα και ο «Εμμανουέλ να το κάνει όπως ο Χάρης».

Ο Χάρης Δούκας, βρέθηκε το σαββατοκύριακο στο Παρίσι, προκειμένου να στηρίξει την υποψηφιότητα του Σοσιαλιστή Εμμανουέλ Γκριγκουάρ, για τον δήμο του Παρισιού.

Εκτός της «διεθνιστικής αλληλεγγύης» που επιδεικνύει σε έναν σύντροφο, από το χιλιοταλαιπωρημένο «αδελφό» Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, οι δημοτικές εκλογές στη γαλλική πρωτεύουσα, θυμίζουν έντονα την αντίστοιχη «μάχη» για την Αθήνα.

Διότι τον Γκριγκουάρ, εκτός του κόμματος του, στηρίζουν και πολλές δυνάμεις της Αριστεράς και των Πράσινων. Όπως έγινε στον δεύτερο γύρο των δικών μας δημοτικών εκλογών, με τον Δούκα.

Επομένως, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι ευρωπαίοι Σοσιαλιστές που λένε ότι πρέπει στο Παρίσι να γίνει ότι και στην Αθήνα ή ακόμα και ο «Εμμανουέλ να το κάνει όπως ο Χάρης».

Α.Γ.