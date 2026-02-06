Αν και μίλησαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέφυγε να του δώσει το χέρι του.

Τη Δευτέρα, πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης των παλαιμάχων του Παναθηναϊκού. Εκεί ήταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, που έκανε ανακοινώσεις για το νέο γήπεδο στον Βοτανικό.

Πάντως, τα βλέμματα αρκετών πρώην πρωταθλητών του Συλλόγου, κέρδισαν με την παρουσία τους ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Χάρης Δούκας. Όμως, κάποιοι παραξενεύτηκαν από το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έμοιαζε σαν να προσπαθεί να αποφύγει τον δήμαρχο Αθηναίων.

Όταν ο τελευταίος τον πλησίασε, τα ίδια πρόσωπα αναφέρουν ότι ο Ν.Ανδρουλάκης του μίλησε, μεν, απέφυγε να του δώσει το χέρι του, δε. Κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο και ασχολίαστο από τους –πασόκους- αυτόπτες μάρτυρες…