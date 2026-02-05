Ο Παναθηναϊκός πάλεψε αλλά δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη απέναντι στην τουρκική ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την τουρκική Μερσίν για τον πρώτο προημιτελικό του Eurocup Women στο Telekom Center Athens, με την ομάδα της Σελέν Ερντέμ να θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι «πράσινες» ήταν πίσω στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, όμως με ένα σερί 10-0 στην τέταρτη περίοδο έφεραν την αναμέτρηση στον έναν πόντο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg7841xufr61?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παρά την ήττα τους, οι παίκτριες γνώρισαν την αποθέωση από τους 5.000 και πάνω φίλους του Παναθηναϊκού και πλεόν θα ταξιδέψουν στην Τουρκία ώστε να ανατρέψουν την διαφορά των τεσσάρων πόντων.

Τα δεκάλεπτα: 19-28, 39-49, 65-76, 87-91