Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρή βλάβη στον αγωγό νερού κοντά στην Αρχαία Ολυμπία.

Σοβαρή βλάβη σημειώθηκε στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης του Ερυμάνθου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή νερού στον Πύργο και την Αρχαία Ολυμπία και 60.000 κάτοικοι να μην έχουν νερό. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο ύψος της γέφυρας, κοντά στην είσοδο της Αρχαίας Ολυμπίας, όπου ο αγωγός υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Όπως μεταδίδει το ilialive.gr, συνεργεία, μηχανικοί καθώς και οι υπεύθυνοι του διυλιστηρίου βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο σημείο, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες για την αποκατάσταση της βλάβης.

Ο Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Ερυμάνθου αναφέρει ότι βάσει των εκτιμήσεων των μηχανικών του διυλιστηρίου, τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ωρών προκάλεσαν αύξηση της στάθμης και της ορμής των υδάτων του ποταμού Ερυμάνθου. Τα ορμητικά νερά παρέσυραν τον αγωγό, ο οποίος καταπλακώθηκε από το οδόστρωμα, με συνέπεια να υποστεί πολύ σοβαρή ζημιά.

{https://www.youtube.com/watch?v=2trdcjCyiho}

Παρά τις εντατικές εργασίες, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η αποκατάσταση δεν μπορεί να γίνει άμεσα. Η ζημιά κρίνεται τέτοιας έκτασης που απαιτείται πλήρης αντικατάσταση τμήματος του αγωγού. Ήδη έχει παραγγελθεί νέος αγωγός από την Αθήνα, ωστόσο απαιτείται χρόνος τόσο για τη μεταφορά του όσο και για την τοποθέτησή του στο σημείο της βλάβης.