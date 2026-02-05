Έχει κλείσει ο δρόμος στην περιοχή της Πλατιάς.

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία έχει προκαλέσει η κακοκαιρία με τις επίμονες δυνατές βροχές στη Σαμοθράκη, με αρκετούς δρόμους να έχουν μετατραπεί σε χείμαρρους.

Φερτά υλικά και φερτά νερά έχουν μπλοκάρει το οδικό δίκτυο, δυσχεραίνοντας τη διέλευση οχημάτων και πεζών.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βίτσας σημειώνει ότι απροσπέλαστες ιρλανδικές διαβάσεις, ρέματα που έχουν μετατραπεί σε ορμητικούς χειμάρρους παρασύροντας στο διάβα τους προς τη θάλασσα κλαδιά, πέτρες και χώμα, είναι η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το νησί. Μάλιστα όπως ανέφερε η μορφολογία του νησιού ευνοεί τέτοια προβλήματα μετά έντονη καταρρακτώδη βροχή.

Ωστόσο, για την προστασία κατοίκων και επισκεπτών η δημοτική Αρχή -σε ανακοίνωσή της σχετικά με τη διαμορφωθείσα λόγω της κακοκαιρίας κατάσταση - ενημερώνει πως έχει κλείσει ο δρόμος στην περιοχή της Πλατιάς σημειώνοντας πως υπάρχουν σημάνσεις για την ασφάλειά τους. Ταυτόχρονα συνιστά τον περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο κ. Βίτσας εκτιμά πως ο σημαντικός όγκος νερού που κατεβαίνει προς τη θάλασσα δεν θα αφήσει ανεπηρέαστη την κατάσταση της οδοποιίας - είναι ήδη εμφανές το αποτύπωμά του στην αγροτική οδοποιία- ωστόσο μέχρι στιγμής ο Δήμος με την συνδρομή και μηχανημάτων της Π.Ε. Έβρου έχει παρέμβει άμεσα-για την απομάκρυνση φερτών υλικών- αποτρέποντας τον κίνδυνο καταστροφών σε υποδομές όπως οι γέφυρες.