Ο Γιάννης Σμαραγδής μίλησε για την σύζυγό του και την επιθυμία της να ολοκληρωθεί η ταινία «Καποδίστριας».

Στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», μίλησε ο Γιάννης Σμαραγδής, όπου και παραχώρησε ορισμένες δηλώσεις αναφορικά με την ταινία «Καποδίστριας», η οποία προβλήθηκε για πρώτη φορά στην μεγάλη οθόνη ανήμερα των Χριστουγέννων.

Ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε στις κριτικές που έχει δεχθεί η ταινία, αλλά και στην επιθυμία της συζύγου του να ολοκληρωθεί το έργο. Όπως εξήγησε, σύζυγός του, Ελένη, έφυγε από τη ζωή αφού διάβασε το τελικό σενάριο.

«Την ημέρα που η γυναίκα μου πήρε την τελευταία μορφή σεναρίου – είχε γραφτεί περίπου 60 φορές το σενάριο – έκανε τις τελευταίες διορθώσεις, όπως έκανε πάντα η γυναίκα μου, έκλεισε το σενάριο και μετά είπε «Γιάννη, θα είναι η καλύτερή μας ταινία» και έφυγε για τους ουρανούς και τη χαιρετώ με αυτόν τον τρόπο εκεί που είναι ψηλά. Την πίστευε πολύ αυτή την ταινία και την οργάνωνε για να είναι ικανή να αγαπηθεί από τον κόσμο. Και νομίζω ότι δικαιώθηκε. Η δικαίωση είναι της Ελένης, δεν είναι δική μου», σημείωσε ο σκηνοθέτης στο απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου.

Σχετικά με την ταινία, ο σκηνοθέτης τόνισε: «Εμείς κάναμε μία ταινία αγάπης για τον Ιωάννη Καποδίστρια, γιατί είναι ο καλύτερός μας. Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι το πρότυπο του Έλληνα και για να του μοιάσουμε πρέπει να αγαπάμε τα πράγματα που μας γέννησαν. Και ποια είναι αυτά; Είναι ο ελληνικός πολιτισμός».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στις αρνητικές κρητικές που δέχτηκε η ταινία: «Ποιος ενδιαφέρεται; Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν λόγους να μη λένε καλά λόγια. Είναι δικό τους θέμα. Και αυτούς τους αγαπάμε. Μπορεί να τους βοηθήσει η μαζική αποδοχή της ταινίας να καταλάβουν ότι πρέπει να αλλάξουν ρότα, να μάθουν δηλαδή να αγαπάνε».

