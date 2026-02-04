Η ταινία θα κυκλοφορήσει στο Apple TV στις 10 Απριλίου.

O Κιάνου Ριβς αφήνει στην άκρη τον χαρακτήρα του John Wick, για να επιστρέψει στις κωμικές του ρίζες στη νέα ταινία της Apple TV με τίτλο «Outcome».

Το Apple TV αποκάλυψε τις πρώτες εικόνες και την ημερομηνία κυκλοφορίας της επερχόμενης μαύρης κωμωδίας σε σκηνοθεσία Τζόνα Χιλ.

Στη νέα ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Κάμερον Ντίαζ και Ματ Μπόμερ, ενώ θα έχει και μια συμμετοχή - έκπληξη ο Μάρτιν Σκορσέζε!

Στο Outcome, ο Ριβς υποδύεται τον Reef Hawk, έναν αγαπημένο σταρ του Χόλιγουντ, του οποίου η προσεκτικά κατασκευασμένη δημόσια εικόνα απειλείται όταν ο ίδιος εκβιάζεται με ένα μυστηριώδες βίντεο. Το βίντεο απειλεί να καταστρέψει την καριέρα του, αναγκάζοντας τον Reef να αντιμετωπίσει λάθη και προσωπικούς δαίμονες που είχε θάψει εδώ και καιρό.

Σε αυτή την κρίση ο Reef στηρίζεται στους φίλους του Kyle (Ντίαζ) και Xander (Μπόμρ). Επίσης ο Χιλ υποδύεται τον δικηγόρο του Reef ο οποίος τον βοηθά και αναλαμβάνει να τον καθοδηγήσει σε ένα ταξίδι αναζήτησης του εαυτού του, με στόχο να επανορθώσει όσον αφορά τα άτομα που μπορεί να έχει αδικήσει και επίσης να αποκαλύψει την ταυτότητα του εκβιαστή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

#Outcome. Coming April 10 to Apple TV.



A new film by Jonah Hill starring Keanu Reeves, Cameron Diaz, Matt Bomer and Hill. pic.twitter.com/VzVKme5gFN — Apple TV (@AppleTV) February 3, 2026

Ο Χιλ έχει περιγράψει την ιστορία του Outcome ως μια αντανάκλαση της σύγχρονης ζωής στην ψηφιακή εποχή. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η ταινία είναι «μια μεταφορά για αυτό που βιώνουμε όλοι ζώντας στα κοινωνικά μέσα», όπου η κοινή γνώμη μπορεί να επισκιάσει τις ουσιαστικές σχέσεις.

Το σενάριο του Outcome, ανήκεις στους Χιλ και Έζρα Γουντς, σε παραγωγή της Apple Studios.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στο Apple TV στις 10 Απριλίου.