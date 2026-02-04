Η μελέτη δείχνει ότι οι στατίνες προκαλούν αυξημένη εισροή ασβεστίου στα μυϊκά κύτταρα.

Οι στατίνες είναι φάρμακα που έχουν σώσει εκατομμύρια ζωές, μειώνοντας τη «κακή» LDL χοληστερόλη και προστατεύοντας από καρδιαγγειακές παθήσεις, όπως η αθηροσκλήρωση. Ωστόσο, περίπου το 10% των ατόμων που τις λαμβάνουν εμφανίζουν μυστηριώδεις μυϊκούς πόνους, μια παρενέργεια που συχνά οδηγεί στη διακοπή αυτών των σωτήριων θεραπειών.

Αποκάλυψη για τις μυϊκές παρενέργειες των στατινών

Ερευνητές από τα Πανεπιστήμια Κολούμπια και Ρότσεστερ στις ΗΠΑ αποκάλυψαν τον μηχανισμό πίσω από τα μυϊκά συμπτώματα που σχετίζονται με τις στατίνες (SAMS – Statin-Associated Muscle Symptoms). Η μελέτη δείχνει ότι οι στατίνες προκαλούν αυξημένη εισροή ασβεστίου στα μυϊκά κύτταρα, οδηγώντας σε βλάβη των μυϊκών ιστών και, σε σπάνιες περιπτώσεις, σε σοβαρές επιπλοκές όπως η ραβδομυόλυση και η αυτοάνοση νεκρωτική μυοσίτιδα.

Πώς οι στατίνες επηρεάζουν τους μύς

Οι στατίνες δρουν μπλοκάροντας ένα ένζυμο που είναι απαραίτητο για τη βιοσύνθεση της χοληστερόλης στο ήπαρ, μειώνοντας τα επίπεδα LDL στο αίμα. Παράλληλα όμως επηρεάζουν και άλλα μόρια, όπως η πρωτεΐνη υποδοχέας 1 ρυανοδίνης (RyR1).

Το RyR1 λειτουργεί ως πύλη για τα ιόντα ασβεστίου μέσα στους μύες, διαδικασία απαραίτητη για τις μυϊκές συσπάσεις. Η νέα έρευνα έδειξε ότι η σιμβαστατίνη και άλλες στατίνες μπορούν να διατηρούν αυτή την πύλη ανοιχτή, προκαλώντας υπερβολική εισροή ασβεστίου που βλάπτει τους μυϊκούς ιστούς ή ενεργοποιεί ένζυμα που τους αποικοδομούν.

Οι συνέπειες για τους ασθενείς

Η αυξημένη ροή ασβεστίου προκαλεί επίμονο πόνο, μυϊκή αδυναμία, κράμπες και ευαισθησία. Σε άτομα με γενετικές μεταλλάξεις του RyR1, οι παρενέργειες μπορεί να γίνουν σοβαρές, με κίνδυνο κακοήθους υπερθερμίας ή αναπνευστικών προβλημάτων λόγω αδυναμίας του διαφράγματος. Σπάνια, μπορεί να εμφανιστεί ραβδομυόλυση ή αυτοάνοση νεκρωτική μυοσίτιδα, καταστάσεις που απειλούν τη ζωή και απαιτούν άμεση ιατρική παρέμβαση.

Προοπτικές για ασθενείς με δυσανεξία στις στατίνες

Η κατανόηση αυτού του μηχανισμού ανοίγει τον δρόμο για νέες θεραπείες και ασφαλέστερες στατίνες.

Δύο υποσχόμενες προσεγγίσεις περιλαμβάνουν:

Επανασχεδιασμό των στατινών, ώστε να μειώνουν τη χοληστερόλη χωρίς να επηρεάζουν το RyR1.

Χρήση φαρμάκων Rycal, που μπορούν να κλείσουν τις διαρρέουσες πύλες ασβεστίου RyR1, προστατεύοντας τους μυς από τη βλάβη.

Η έρευνα αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση των μυϊκών παρενεργειών των στατινών, δίνοντας ελπίδα σε εκατομμύρια ανθρώπους που χρειάζονται αυτές τις θεραπείες.