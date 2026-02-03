«Ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ δεν αντέχει τις γκρίνιες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ότι ο Μιχάλης Κατρίνης είναι ένας πολύ ισχυρός πόλος στην Ηλεία, δεν χρειάζεται να σας το πούμε, το ξέρετε ήδη. Ωστόσο, η εκδήλωση για την κοπή της πίτας της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ στην Ηλεία το απέδειξε εκ νέου.

Όπως μαθαίνουμε, στον χώρο βρέθηκαν περισσότερα από 800 άτομα. Αλήθεια, σε ποιο νομό της περιφέρειας μπορεί η Χαριλάου Τρικούπη να κάνει αντίστοιχη σε μέγεθος εκδήλωση; Μάλιστα, ο Μ. Κατρίνης φρόντισε να ρίξει τα «καρφιά» του προς πάσα κατεύθυνση.

«Ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ δεν αντέχει τις γκρίνιες. Αλλά δεν αντέχει και τις ήττες. Απαιτεί ενότητα και νίκη στις εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, αυτό που δεν μπορεί να περάσει σε καμία περίπτωση απαρατήρητο είναι ότι ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Παύλος Γερουλάνος – σε μια εποχή που η εσωκομματική ένταση κορυφώνεται στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πάντως, οι πασόκοι της Ηλείας επέμεναν ότι δεν ήταν εκδήλωση για τον Γερουλάνο αλλά για το ΠΑΣΟΚ και ότι απλά προσκλήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Όπως στην αντίστοιχη περσινή καλεσμένος ήταν ο Δημήτρης Μάντζος.

Α.Γ.