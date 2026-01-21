Το νέο τοπίο που δημιουργείται και η προοπτική ή όχι της διακυβέρνησης.

Ένα νέο, εντελώς διαφορετικό τοπίο αναμένεται να δημιουργηθεί στη λεγόμενη προοδευτική παράταξη το επόμενο διάστημα, καθώς μέχρι το καλοκαίρι αναμένεται να συντελεστούν «τεκτονικές» αλλαγές στον ευρύτερο χώρο.

Το ερώτημα, ωστόσο, που θα πρέπει να απαντηθεί, είναι το αν αυτές θα του προσφέρουν τη δυνατότητα να διεκδικήσει ξανά την εξουσία ή αν θα παραμείνει πολυδιασπασμένος και αδύναμος απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τα μονοπρόσωπα-ακροδεξιά κόμματα που αναζητούν τρόπο να διεκδικήσουν τον ρόλο του δεύτερου πόλου.

Το ΠΑΣΟΚ στα «σχοινιά»

Η μεγάλη συζήτηση που απασχολεί τη Χαριλάου Τρικούπη στον δρόμο προς το κρίσιμο Συνέδριο, είναι η «κολλημένη» δημοσκοπική «βελόνα». Το θέτουν μετ’ επιτάσεως μια σειρά από στελέχη του κόμματος, δοκιμάζοντας τις αντοχές του Νίκου Ανδρουλάκη.

Χθες, στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ, έγιναν εμφανείς οι διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο Χάρης Δούκας είπε ξεκάθαρα ότι ανησυχεί για την πορεία του κόμματος, ζητώντας να αλλάξει το σχέδιο της «αυτόνομης πορείας» -για το οποίο είπε πως «απέτυχε» και να ανοίξει η συζήτηση για τις «προοδευτικές συνεργασίες».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε στην κριτική με μια προσπάθεια έναρξης εξωστρεφούς πορείας. Αν και απορρίπτει την προεκλογική συνεργασία, ετοιμάζεται να κάνει ακόμα πιο τολμηρά –για τα δεδομένα του- βήματα, προχωρώντας σε κάλεσμα συνεργασίας προσώπων με το ΠΑΣΟΚ, ενώ θα καλέσει σε θεματικά τραπέζια και τα κόμματα του χώρου.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη η χθεσινή εκδήλωση του Παύλου Γερουλάνου, την οποία κάποια στελέχη θεώρησαν «αρχηγική», παρουσία όλων των ηγετικών στελεχών του κόμματος – και του προέδρου του. Από το επιτελείο του απορρίπτουν κάθε συζήτηση ότι επρόκειτο για επίδειξη δύναμης.

Επίσης, όλοι αντιλαμβάνονται ότι δύσκολα θα πετύχει κάποια κίνηση αμφισβήτησης του Νίκου Ανδρουλάκη, στο Συνέδριο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κέρδισε προ 16 μηνών μια ακόμα εσωκομματική αναμέτρηση και οι δυνάμεις του θα καταφέρουν εύκολα ή δύσκολα να ελέγξουν το Συνέδριο.

Το ερώτημα για το ΠΑΣΟΚ είναι αν θα πορευτεί ενωμένο μέχρι τις κάλπες ή αν οι αποχωρήσεις μεσαίων στελεχών που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα, θα επεκταθούν και σε επίπεδο κορυφαίων στελεχών. Ειδικά όσων θεωρούν μονόδρομο την ανασυγκρότηση ολόκληρης της παράταξης.

Η επιστροφή Τσίπρα

Αν υπήρχε κυβερνητική προοπτική από τα υπάρχοντα κόμματα της Κεντροαριστεράς, δεν θα υπήρχε καν συζήτηση για μια πιθανή επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό. Αλλά όταν υπάρχει συζήτηση για τους «πρώην», αυτή προκύπτει εξαιτίας της αδυναμίας των «νυν».

Είναι αντικειμενικό ότι ο πρώην πρωθυπουργός διατηρεί ένα μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο. Χωρίς να έχει καν ανακοινώσει την επιστροφή του, χωρίς να υπάρχει ακόμα κάποια οργανωτική δομή για το νέο του εγχείρημα, οι μετρήσεις δείχνουν ότι μπορεί να κυριαρχήσει στον χώρο. Μάλιστα, δεν είναι μόνο αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς που περιμένουν την επισημοποίηση της επιστροφής του.

Στο πρόσωπο του Τσίπρα βλέπουν την απάντηση στη δεξιά και δυνάμεις που σήμερα είναι ενταγμένες στο ΠΑΣΟΚ ή και ανένταχτοι κεντροαριστεροί. Έχει γίνει ξεκάθαρο και από τη σύνθεση των πάνελ στις παρουσιάσεις της «Ιθάκης».

Ο πρώην πρωθυπουργός προχωράει βάσει του δικού του σχεδίου και χρονοδιαγράμματος. Όλες οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η τελική του κίνηση θα πραγματοποιηθεί ανάμεσα στο τέλος της άνοιξης και στις αρχές του καλοκαιριού. Και τότε, το «παιχνίδι» θα αλλάξει για τα καλά.

Διλήμματα για ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ

Από εκεί και πέρα, τα πράγματα δεν είναι εύκολα για τα κόμματα που προέρχονται από την «κυβερνώσα Αριστερά». Από αύριο κιόλας, η Νέα Αριστερά θα κληθεί να λάβει δύσκολες αποφάσεις. Τα δύο διαφορετικά σχέδια, δύσκολα θα μπορέσουν να συνεχίσουν να συνυπάρχουν.

Η ηγεσία προκρίνει το μεγάλο μέτωπο, η πλειοψηφία την ανασυγκρότηση της Αριστεράς – προφανώς χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, δεν αποκλείεται τα πράγματα να είναι διαφορετικά στην Πατησίων, από Δευτέρα, οπότε και θα ολοκληρωθούν οι εργασίες του Συνεδρίου.

Στην Κουμουνδούρου, η κατάσταση δεν θα ξεκαθαρίσει άμεσα. Το μέλλον του κόμματος είναι, άλλωστε, άμεσα συνδεδεμένο με τον Αλέξη Τσίπρα. Αν υπάρξει προσπάθεια σύγκλισης με το ΠΑΣΟΚ, σε αυτή τη χρονική περίοδο, είναι σίγουρο πως θα υπάρξουν αντιδράσεις και «κύμα» αποχωρήσεων.

Από την άλλη, δεν μπορεί να αποκλειστεί τίποτα, καθώς υπάρχουν πολλά στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ που θεωρούνται «κομμένα» από τον πρώην πρωθυπουργό, επομένως δεν αποκλείεται να προσπαθήσουν να κρατήσουν τη «σφραγίδα» και να αναζητήσουν άλλες συνεργασίες.