Την παρουσίαση και στον συντονισμό της εκδήλωσης θα κάνει η Γεωργία Λοτσοπούλου.

Σήμερα Σάββατο (7/3) στις 19:00 θα γίνει η παρουσίαση και η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα για το βιβλίο του «Ιθάκη» στην Κοζάνη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Στέγη Ποντιακού Πολιτισμού, όπου για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι: Σωκράτης Βατάλης (Πολιτικός Μηχανικός), Ευγενία Γάκη (Εκπαιδευτικός), Θόδωρος Καρυπίδης (Πρώην Περιφερειάρχης – Δημοσιογράφος), Θέμης Μουμουλίδης (Σκηνοθέτης-συγγραφέας) και Στέφανος Μπαλταγιάννης (Διευθυντής ΕΣΥ).

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

