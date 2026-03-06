Πρόβλημα για το πολιτικό σύστημα και τη Δημοκρατία η έλλειψη εναλλακτικού πόλου, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Στο ραντεβού με την ιστορία δεν μπορείς να πας ούτε νωρίς, ούτε αργά», τόνισε ο ο Αλέξης Τσίπρας για την ίδρυση νέου κόμματος. «Θα ξεκινήσουμε μαζί την προσπάθεια όταν θα είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του σε εκδήλωση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Θεσσαλονίκης.

«Είναι αναγκαιότητα η επιστροφή στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική (...) Ελλάδα ισχυρή, αλλά και σταθερή στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και της ειρήνης», υπογράμμισε ο πρώην πρωθυπουργός, εκφράζοντας την ανησυχία του για τις εξελίξεις. «Οι συνέπειες δεν είναι απλά στη γειτονιά μας, μας ακουμπάνε», επεσήμανε.

Σε άλλο σημείο τόνισε ότι η έλλειψη εναλλακτικού πόλου αποτελεί πρόβλημα για το πολιτικό σύστημα και τη δημοκρατία, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης. «Με ποιους; Με όλους όσους αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα για ισχυρή πρόταση. Αρκεί να αφήνουν έξω από τις αίθουσες την ιδιοτέλεια τους», ανέφερε.

Η ανοιχτή εκδήλωση για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Το παρών έδωσαν η βουλευτής Α΄Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου. Επίσης, εκεί είναι οι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Καρπουχτσής (Σερρών), Σάκης Γκούνας (Κατερίνης) και Μενέλαος Μαλτέζος (Αλεξανδρούπολης), όπως και η πρώην υποψήφια βουλευτής Νεκταρία Αγγελάκη.

Σημεία από την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα

- Έχουν βυθίσει τη χώρα στη διαφθορά και στις ανισότητες

- Αυτό που πρέπει να μας παρακινήσει και να μας τραβήξει είναι η επιθυμία του φοιτητή να εργαστεί εδώ, του συνταξιούχου να ζήσει με αξιοπρέπεια.

- Θέλω να πω ότι είμαι ανήσυχος. Μπαίνουμε σε πολύ δύσκολη περίοδο, εικόνες που δεν είναι ταινία αλλά η τρομακτική πραγματικότητα. Οι συνέπειες δεν είναι απλά στη γειτονιά μας. Μας ακουμπάνε.

- Είναι αναγκαιότητα η επιστροφή στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική... Ελλάδα ισχυρή, αλλά και σταθερή στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και της ειρήνης.

- Αυτό που ζούμε είναι πρόβλημα για το πολιτικό σύστημα και τη δημοκρατία όταν δεν υπάρχει εναλλακτικός πόλος… όσο δεν υπάρχει, ο κίνδυνος είναι να αναπτυχθεί ο πόλος αλλού, στην ακροδεξιά. Καμία από τις υπάρχουσες δυνάμεις του προοδευτικού κόσμου, δεν είναι ότι δεν θέλουν, αλλά δεν μπορούν.

- Δεν αρκεί η πρόσθεση. Αν προσθέσεις τη φθορά με τη φθορά, είναι φθορά, με την φθορά δεν αντιμετωπίζεις τη διαφθορά…

- Από την πρόσθεση στον πολλαπλασιασμό. Υπέρβαση και πολλαπλασιασμός. Επανίδρυση της Προοδευτικής παράταξης

- Με ποιους; Με όλους όσους αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα για ισχυρή πρόταση. Αρκεί να αφήνουν έξω από τις αίθουσες την ιδιοτέλεια τους.

- Πάθαμε και μάθαμε και από τις νίκες και από τις ήττες.

- Πότε; Το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου… θα πάρουμε ξανά το πρωτάθλημα, όταν θα έχουμε σχέδιο και ομάδα με εμπειρία και θα κερδίζει στο γήπεδο. Θα ξεκινήσουμε μαζί την προσπάθεια όταν θα είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε.

- Στο ραντεβού με την ιστορία δεν πρέπει να πας ούτε νωρίς, ούτε αργά.

Άρης Στυλιανού: Ανησυχούμε για το μέλλον του προοδευτικού χώρου

Νέες συναντήσεις πολιτών που αγωνιούν για το μέλλον της προοδευτικής παράταξης, αυτή τη φορά σε δυτική και ανατολική Θεσσαλονίκη, προανήγγειλε στη σύντομη παρέμβαση του, ο πανεπιστημιακός και μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του Αλέξη Τσίπρα, Άρης Στυλιανού.

«Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα για την πατρίδα μας αν ήταν πρωθυπουργός ο Τσίπρας και όχι ο Μητσοτάκης», σχολίασε δεικτικά, αναφερόμενος στα όσα έχουν συμβεί στη χώρα τα τελευταία επτά χρόνια.

«Μπορούμε να κερδίσουμε ξανά το δικαίωμα στην ελπίδα και στο όραμα. Πρόεδρε, ο κόσμος αδημονεί και περιμένει να. Να προχωρήσεις για να προχωρήσουμε όλες και όλοι μαζί μπροστά», είπε μέσα σε πολλά χειροκροτήματα από του πολίτες που γέμισαν ασφυκτικά την αίθουσα.

Η τοποθέτηση του Γιώργου Κίρκου

Στην εκδήλωση μίλησε ο Γιώργος Κίρκος, πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Η τοποθέτηση της Άντζελα Καλλούλλι

Η Άντζελα Καλλούλι περιέγραψε την εμπειρία της επιστρέφοντας από τη Γερμανία.

Φωτογραφίες: EUROKINISSI