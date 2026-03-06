Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει δράσεις εξοικείωσης με τις σύγχρονες τεχνολογίες και πρακτική υποστήριξη για την καθημερινή τους χρήση.

Η εθνική πρωτοβουλία «Όλοι Digital», που στοχεύει στην ψηφιακή ενδυνάμωση των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία, παρουσιάστηκε την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 στη Θεσσαλονίκη, σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πρόκειται για τη δεύτερη δημόσια παρουσίαση του προγράμματος, μετά την αντίστοιχη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στον Πειραιά.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω καθώς και σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω και υλοποιείται μέσω 195 Κόμβων Εκπαίδευσης και Ενδυνάμωσης σε όλη τη χώρα. Από αυτούς, 120 Κόμβοι λειτουργούν για ηλικιωμένους σε δημοτικές δομές, όπως ΚΑΠΗ και Λέσχες Φιλίας, σε 103 Δήμους, ενώ 75 Κόμβοι απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία και λειτουργούν σε δομές της Ε.Σ.Α.με.Α., του ΙΝ-ΕΣΑμεΑ, καθώς και σε οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και άλλους πιστοποιημένους φορείς.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει δράσεις εξοικείωσης με τις σύγχρονες τεχνολογίες και πρακτική υποστήριξη για την καθημερινή τους χρήση. Μεταξύ άλλων, δίνεται έμφαση στην ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, στη χρήση ψηφιακών εργαλείων επικοινωνίας, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες του gov.gr, καθώς και στην πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, όπως το e-banking.

Η ανταπόκριση των πολιτών είναι ήδη μεγάλη, καθώς μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από το άνοιγμα της πλατφόρμας έχουν κατατεθεί περισσότερες από 2.200 αιτήσεις συμμετοχής. Το έντονο ενδιαφέρον αναδεικνύει την ανάγκη των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες που διευκολύνουν την καθημερινότητά τους και ενισχύουν την ισότιμη συμμετοχή τους στη σύγχρονη κοινωνική και οικονομική ζωή.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου στην ομιλία τηςτόνισε ότι το πρόγραμμα αποτελεί ένα ακόμα βήμα στη ψηφιακή ενδυνάμωσητωνατόμων με αναπηρία και των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, στους οποίους προσφέρεται ένα ψηφιακό και ουσιαστικό εργαλείο αυτονομίας και ελευθερίας στην καθημερινότητά τους.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου.

Στην τεχνολογική διάσταση του έργου αναφέρθηκε ο Στέφανος Κόλλιας, Πρόεδρος της ΕΔΥΤΕ, ο οποίος συμμετείχε διαδικτυακά και μετέφερε τους χαιρετισμούς του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου, που λόγω κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων δεν παρέστη στην εκδήλωση.

Στην ανάγκη ενίσχυσης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στον ψηφιακό κόσμο στάθηκε ο Ιωάννης Βαρδακαστάνης, Πρόεδρος του ΙΝ-ΕΣΑμεΑ.

Χαιρετισμό απηύθυνε ακόμη ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Σκούτας, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην επιτυχία του προγράμματος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι δύο θεματικές συζητήσεις που ακολούθησαν.

Στο πρώτο πάνελ, με τίτλο «Η Δύναμη να Μπορείς Μόνος Σου: Εμπειρίες από το Πεδίο», συμμετείχαν η Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Νικόλαος Χατζηδάφνης, Πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Κεντρικής Μακεδονίας, η Αντιγόνη Λεωνίδα, ωφελούμενη του ΚΔΗΦ «Ο ΣΩΤΗΡ», η εκπαιδεύτρια Η/Υ Ελισάβετ Λεπτοκαρίδου και η εκπαιδεύτρια – ψηφιακή βοηθός ηλικιωμένων Κυριακή Ζαμπούνη. Οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν εμπειρίες από την καθημερινή εφαρμογή της ψηφιακής εκπαίδευσης και ανέδειξαν τον καθοριστικό ρόλο της τεχνολογίας στην ενίσχυση της αυτονομίας και της κοινωνικής συμμετοχής.

Στο δεύτερο πάνελ, με τίτλο «Από τον Σχεδιασμό στην Πράξη: Η Ψηφιακή Πολιτική ως Κοινωνική Πολιτική», συζητήθηκαν οι πολιτικές και οι συνεργασίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική υλοποίηση δράσεων ψηφιακής ένταξης. Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Κωνσταντίνος Μεγαρίτης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο Κωνσταντίνος Καλτσάς, Υπεύθυνος Έργου της ΕΔΥΤΕ, ο Ιωάννης Μοσχολιός, Αντιπρόεδρος του ΙΝ-ΕΣΑμεΑ, η Ράνια Λιακοπούλου, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου ΑμεΑ «Ο ΣΩΤΗΡ» και η Αθανασία Κόλυζα, Κοινωνική Λειτουργός ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης.

Την εκδήλωση παρουσίασε και συντόνισε η δημοσιογράφος, Ειρήνη Συράκη.

Το «Όλοι Digital» με φορείς υλοποίησης το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και το Ινστιτούτο Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία & Χρόνιες Παθήσεις (ΙΝ-ΕΣΑμεΑ), χρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2026, ενώ αναμένεται να εκπαιδευτούν συνολικά 3.600 ηλικιωμένοι και 2.800 άτομα με αναπηρία.

