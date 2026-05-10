Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, όταν πολίτης σταμάτησε περιπολικό της Αστυνομίας κατά τη διάρκεια περιπολίας και ανέφερε ότι έχει διαπραχθεί σοβαρή εγκληματική ενέργεια.

Σύμφωνα με την καταγγελία, όπως αναφέρει το grtimes, οι δύο γιοι του φέρεται να είδαν δύο άτομα να τοποθετούν ένα πτώμα σε όχημα, ενώ ο ίδιος υπέδειξε το σημείο του περιστατικού και παρέδωσε στοιχεία για το εμπλεκόμενο αυτοκίνητο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες εντόπισαν στο σημείο κάλυκες, ενισχύοντας τις υποψίες για έγκλημα.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, διαπιστώθηκε ότι το όχημα ανήκει σε έναν από τους φερόμενους δράστες και τη σύζυγό του. Στη συνέχεια, οι Αρχές προχώρησαν σε προσαγωγές τεσσάρων ατόμων, με δύο εξ αυτών να συλλαμβάνονται.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συλληφθέντες φέρονται να έχουν ομολογήσει την πράξη τους και να υποστηρίζουν πως πέταξαν τη σορό στην περιοχή του ποταμού Λουδία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του πτώματος και την ταυτοποίηση του θύματος.