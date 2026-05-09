Παράλληλα, ο πρωθυπουργός απάντησε σε όσους αμφισβητούν την πολιτική των «ήρεμων νερών» με την Τουρκία, λέγοντας ότι αυτή η πολιτική έχει δώσει ήδη έμπρακτα αποτελέσματα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε αιχμές προς την αντιπολίτευση, αναφερόμενος τόσο στο παρελθόν όσο και στις μελλοντικές προτεραιότητες της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, στο πλαίσιο δημόσιας τοποθέτησής του.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «επιστροφή στο καταστροφικό 2015», αποδίδοντας σε συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις νοσταλγία για μια περίοδο που, όπως υποστήριξε, συνδέθηκε με κρίση και αβεβαιότητα για τη χώρα. Με τη φράση αυτή επιχείρησε να αναδείξει τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στις πολιτικές επιλογές του παρελθόντος και στη σημερινή κυβερνητική στρατηγική.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το αφήγημα της επόμενης ημέρας, σημειώνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία «σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030», με στόχο την οικονομική ανάπτυξη, την ενίσχυση των επενδύσεων και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Το κυβερνητικό σχέδιο, όπως περιγράφηκε, εστιάζει σε μεταρρυθμίσεις με ορίζοντα την επόμενη δεκαετία.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για το τι σημαίνει σήμερα πατριωτισμός, μίλησε για τον πατριωτισμό της ευθύνης που διακατέχει την κυβέρνηση και παρατήρησε:

«Ειδικά εσείς οι Μακεδόνες ξέρετε καλά πως ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, τα βαρύγδουπα συνθήματα στα τηλεοπτικά παράθυρα. Ξέρετε τι είναι πατριωτισμός;

Τα Rafale μας που πετούν ήδη στους ελληνικούς ουρανούς. Τα αναβαθμισμένα F 16. Τα πρώτα F 35 τα οποία περιμένουμε σε δύο χρόνια από τώρα. Ναι, πατριωτισμός της ευθύνης είναι να μπορούμε να επισκεπτόμαστε γεμάτοι υπερηφάνεια και πράγματι αυτή πιστεύω ότι ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για όλους εμάς, τη Φρεγάτα "Κίμων", το πιο σύγχρονο πλοίο αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο, το οποίο σκίζει ήδη τα νερά του Αιγαίου, έχοντας τη γαλανόλευκη στον ιστό της».

Ο πρωθυπουργός απάντησε σε όσους αμφισβητούν την πολιτική των «ήρεμων νερών» με την Τουρκία, λέγοντας ότι αυτή η πολιτική έχει δώσει ήδη έμπρακτα αποτελέσματα και τόνισε:

«Η εξωτερική μας πολιτική, πριν από όλα, εμπεδώνει την ειρήνη και το δίκαιο στην περιοχή. Σκοπός μας - και τον έχουμε πετύχει - είναι να αποκαταστήσουμε μια λειτουργική σχέση με τους γείτονες μας, με την Τουρκία. Αυτή η πολιτική έχει έμπρακτα αποτελέσματα. Λιγότερες παραβιάσεις στον εναέριο χώρο μας, μικρότερες μεταναστευτικές ροές, αλλά και περισσότερους επισκέπτες από την Τουρκία που ενισχύουν τις τοπικές αγορές των νησιών μας. Είναι χειροπιαστά στοιχεία που απαντούν και στις υποκριτικές φωνές όσων αμφισβητούν την επιλογή των ήρεμων νερών.

Θέλω να τους επαναλάβω κάτι απλό: Ηρεμα νερά, φίλες και φίλοι, σημαίνουν νερά ελεύθερα, νερά στα οποία κυριαρχεί το Διεθνές Δίκαιο και νερά που θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά, τα χρώματα, δηλαδή, της σημαίας μας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Και με αυτή την πολιτική, άλλωστε, από το 2019 η Ελλάδα μεγαλώνει».

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ο στόχος της κυβέρνησης ήταν διττός, να μειωθούν οι ροές και να αυξηθούν οι επιστροφές και τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτές οι πολιτικές της κυβέρνησης δικαιώνονται, ενώ επέκρινε την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στο ζήτημα.

Για τον φράχτη στον Έβρο τόνισε ότι έχει επεκταθεί καλύπτοντας τα 75 χιλιόμετρα με προοπτική να καλύψει όλα τα κρίσιμα, τα πιο δύσκολα τμήματα της συνοριακής γραμμής με την Τουρκία και σημείωσε: Όσο για εκείνους που αποκάλεσαν τον φράχτη σύμβολο διχασμού, τους απαντώ εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Για μας ο φράχτης αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας, δεν θέλουμε καμία άδεια για να φυλάξουμε το σπίτι μας. Και ούτε ζητάμε συγνώμη όταν επιβάλουμε τον νόμο. Και αναρωτιέμαι άραγε: Εδώ που τα λέμε, να απολογηθούμε σε ποιούς;

Στους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ζητούσαν, να τα θυμίσουμε κι αυτά, να κοπεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του έργου; Σε εκείνους που όταν εμείς δίναμε μάχη, που ξέρουν καλά όλοι οι υπουργοί που διετέλεσαν μέλη του ΚΥΣΕΑ, όταν δίναμε μάχες σε υβριδικές επιθέσεις και εισβολές σε αυτά ακριβώς τα σύνορα κάποιοι ήθελαν να τα ανοίξουμε; Σε όσους διέσυραν τη χώρα, όταν διέσπειραν fake news για δήθεν "νεκρές Μαρίες";

Ένα μόνο θα σας πω: Δεν θα σας κάνουμε τη χάρη να γυρίσουμε σε μια περίοδο που οι θάλασσες δεν είχαν σύνορα και στην ξηρά φτιάχνατε Μόριες και Ειδομένες. Εμείς θα συνεχίσουμε να εμποδίσουμε όσους εμπορεύονται τον ανθρώπινο πόνο. Δεν θα αφήσουμε τους διακινητές να κάνουν κουμάντο και να αποφασίζουν ποιος θα μπαίνει στον τόπο μας. Η Ελλάδα ποτέ ξανά με κυβέρνηση της ΝΔ δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι».