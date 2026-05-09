Η άσκηση μετά τα 60 δεν χρειάζεται να είναι έντονη ή περίπλοκη για να είναι αποτελεσματική. Οι απλές, στοχευμένες κινήσεις σε όρθια στάση μπορούν να συμβάλουν στη σταδιακή ενδυνάμωση του κορμού, στη βελτίωση της στάσης του σώματος και στη μείωση του κοιλιακού λίπους, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με συνέπεια και σωστή τεχνική.

Οι παρακάτω ασκήσεις, σύμφωνα με το eatthis, μπορούν να εκτελεστούν εύκολα στο σπίτι, χωρίς εξοπλισμό και έχουν στόχο την ενεργοποίηση του κορμού, τη βελτίωση της ισορροπίας και τη σταθερότητα.

1. Πορεία με ψηλά γόνατα

Με τα πόδια στο άνοιγμα των ώμων, σηκώνετε εναλλάξ τα γόνατα προς το στήθος, κρατώντας τον κορμό ενεργό και τη σπονδυλική στήλη ευθυγραμμισμένη.

Εκτέλεση: 30 δευτερόλεπτα

2. Πορεία με λοξές στροφές

Με τα χέρια πίσω από το κεφάλι, φέρνετε εναλλάξ το γόνατο προς την αντίθετη πλευρά, ενεργοποιώντας τους πλάγιους κοιλιακούς και τη στροφή του κορμού.

Εκτέλεση: 30 δευτερόλεπτα

3. Ξύλινη κίνηση (woodchops) σε όρθια στάση

Τα χέρια κινούνται διαγώνια από τον έναν ώμο προς το αντίθετο ισχίο, σε ελεγχόμενη περιστροφική κίνηση που ενεργοποιεί ολόκληρο τον κορμό.

Εκτέλεση: 10 επαναλήψεις ανά πλευρά

4. Πλάγιες γροθιές σε όρθια στάση

Με ελαφρώς λυγισμένα γόνατα, εκτελείτε εναλλασσόμενες γροθιές μπροστά στο σώμα, με ταυτόχρονη ήπια στροφή του κορμού.

Εκτέλεση: 30 δευτερόλεπτα

Οι ειδικοί προτείνουν την εκτέλεση των ασκήσεων έως και τρεις φορές, ανάλογα με το επίπεδο φυσικής κατάστασης. Ακόμη και η προσθήκη μίας ή δύο ασκήσεων μέσα στην ημέρα μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την κινητικότητα και τη μυϊκή ενεργοποίηση του κορμού.