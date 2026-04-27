Το τεστ εργασιακής συμπεριφοράς του ΑΣΕΠ δεν είναι ένα τεστ «προσωπικότητας» με την έννοια του τι άνθρωπος είσαι στον καφέ σου, αλλά ένα τεστ προσαρμογής στο υπηρεσιακό καθήκον. Μην προσπαθείς να είσαι τέλειος σε όλα. Το τεστ έχει σχεδιαστεί ώστε να σε αναγκάζει να ιεραρχήσεις!

Το τεστ εργασιακής συμπεριφοράς που χρησιμοποιεί ο ΑΣΕΠ βασίζεται στη μεθοδολογία μεγάλης εταιρείας επιλογής προσωπικού, ενός από τους κορυφαίους παρόχους ψυχομετρικών εργαλείων παγκοσμίως.

Η λογική αυτού του τεστ δεν είναι να καταγράψει την προσωπικότητά σας με την έννοια του «καλού» ή «κακού» χαρακτήρα, αλλά να μετρήσει την επαγγελματική σας προσαρμογή στις 9 οριζόντιες δεξιότητες που ορίζει το Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων του ν.4940/2022.

Στην πραγματικότητα, το τεστ λειτουργεί ως ένας μηχανισμός «χαρτογράφησης» των προτεραιοτήτων σας, όπου καλείστε να ιεραρχήσετε συμπεριφορές μέσα από 76 τριάδες δηλώσεων, αναδεικνύοντας ποια χαρακτηριστικά θεωρείτε εσείς πιο κρίσιμα για την εργασία σας.

Η κατανόηση του τρόπου σκέψης ξεκινά από το γεγονός ότι κάθε δήλωση στο τεστ συνδέεται άμεσα με μία από τις 9 δεξιότητες, όπως η Ακεραιότητα, η Ομαδικότητα ή ο Προσανατολισμός στον Πολίτη. Όταν επιλέγετε μια δήλωση ως την «πιο αντιπροσωπευτική», το σύστημα αποδίδει πόντους στη συγκεκριμένη δεξιότητα, ενώ η δεύτερη επιλογή σας προσθέτει λιγότερους και η τρίτη καθόλου. Αυτή η «αναγκαστική επιλογή» (ipsative format) αποκαλύπτει το πραγματικό σας ιεραρχικό μοντέλο αξιών: αν δηλαδή σε κρίσιμες στιγμές θα επιλέγατε να τηρήσετε το υπηρεσιακό απόρρητο (Ακεραιότητα) ή αν θα δίνατε προτεραιότητα στη βοήθεια ενός συναδέλφου (Ομαδικότητα).

Για να σκέφτεστε σωστά κατά τη διάρκεια του τεστ, πρέπει να έχετε κατά νου ότι το δημόσιο αναζητά μια συγκεκριμένη ισορροπία που ευνοεί τη νομιμότητα και τη δημόσια λογοδοσία. Αυτό σημαίνει ότι οι δεξιότητες όπως ο Επαγγελματισμός, η Ακεραιότητα και ο Προσανατολισμός στον Πολίτη βρίσκονται συνήθως στην κορυφή της πυραμίδας αξιολόγησης. Ένας υποψήφιος που επιλέγει συστηματικά την τήρηση των κανόνων και τον σεβασμό στον πολίτη, δείχνει ότι έχει κατανοήσει την αποστολή του δημόσιου λειτουργού, η οποία υπερβαίνει την προσωπική πρωτοβουλία ή τις φιλικές σχέσεις στο γραφείο. Η «σωστή» απάντηση δεν είναι αυτή που σας κάνει να φαίνεστε συμπαθείς, αλλά αυτή που εγγυάται ότι η υπηρεσία θα λειτουργήσει με ασφάλεια, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι το σύστημα βαθμολόγησης συγκρίνει το προφίλ που δημιουργείτε εσείς με ένα «ιδανικό προφίλ» που έχει προκαθοριστεί για το ΑΣΕΠ. Δεν αρκεί να είστε καλοί σε μία μόνο δεξιότητα, καθώς το τεστ αξιολογεί τη συνολική σας συνέπεια. Αν σε κάποιες ερωτήσεις εμφανίζεστε πολύ αυστηροί με τους κανόνες και σε άλλες πολύ χαλαροί, το σύστημα θα εντοπίσει την αντίφαση και θα μειώσει τη βαθμολογία σας λόγω έλλειψης σταθερότητας. Ο ιδανικός τρόπος σκέψης είναι να βλέπετε κάθε δήλωση μέσα από το πρίσμα του δημοσίου συμφέροντος λ.χ. αν η επιλογή σας προστατεύει τον πολίτη, τηρεί τον νόμο και προάγει το έργο της υπηρεσίας, τότε βρίσκεστε στον σωστό δρόμο για τη μέγιστη βαθμολογία.

Η ιεράρχηση των απαντήσεων που ακολουθεί αποτελεί ένα ενδεικτικό παράδειγμα προσέγγισης του τεστ. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι το σύστημα βαθμολόγησης δεν αναζητά μία μοναδική σωστή απάντηση, αλλά την ιεράρχηση εκείνων των συμπεριφορών που ευθυγραμμίζονται καλύτερα με τις απαιτήσεις του δημόσιου λειτουργού.

Ερώτηση 20η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Συνήθως λαμβάνω αποφάσεις μόνο αφού έχω συλλέξει όλες τις σχετικές πληροφορίες (επιλεγμένη)

Παραμένω ψύχραιμος όταν διαχειρίζομαι καταστάσεις υπό πίεση

Αναζητώ ευκαιρίες για να μαθαίνω για τα έθιμα και τους πολιτισμούς άλλων χωρών

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Παραμένω ψύχραιμος όταν διαχειρίζομαι καταστάσεις υπό πίεση (επιλεγμένη)

Αναζητώ ευκαιρίες για να μαθαίνω για τα έθιμα και τους πολιτισμούς άλλων χωρών

Η επιλογή της συλλογής πληροφοριών ως πρωτεύουσα δήλωση αναδεικνύει έναν υπάλληλο που εργάζεται μεθοδικά και εμπεριστατωμένα, διασφαλίζοντας ότι κάθε απόφαση στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα και στη νομιμότητα, γεγονός που θωρακίζει τη δημόσια διοίκηση από σφάλματα και αυθαιρεσίες. Η διατήρηση της ψυχραιμίας υπό πίεση ακολουθεί ως δεύτερη επιλογή, καθώς το δημόσιο χρειάζεται στελέχη ικανά να διαχειρίζονται τον φόρτο εργασίας και τις έκτακτες ανάγκες χωρίς να υποβαθμίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Αντίθετα, το ενδιαφέρον για τα έθιμα άλλων χωρών, αν και δείχνει καλλιέργεια, αξιολογείται ως η λιγότερο κρίσιμη επιλογή, καθώς δεν συνδέεται άμεσα με την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και τη διεκπεραίωση των καθημερινών καθηκόντων του δημοσίου.

Ερώτηση 21η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Φτάνω πάντα στα ραντεβού μου εντός προγράμματος (επιλεγμένη)

Προβάλλω μια θετική εξωτερική εικόνα για τον οργανισμό μου

Διαβάζω γραπτές οδηγίες με ευκολία

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Προβάλλω μια θετική εξωτερική εικόνα για τον οργανισμό μου (επιλεγμένη)

Διαβάζω γραπτές οδηγίες με ευκολία

Η επιλογή της συνέπειας στα ραντεβού και το πρόγραμμα ως πρωτεύουσα δήλωση αναδεικνύει έναν υπάλληλο που διακρίνεται από επαγγελματισμό και σεβασμό στον χρόνο των πολιτών και της υπηρεσίας, αξίες απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία και την αξιοπιστία της δημόσιας διοίκησης. Η προβολή μιας θετικής εικόνας για τον οργανισμό ακολουθεί ως δεύτερη επιλογή, καθώς το δημόσιο χρειάζεται στελέχη που λειτουργούν ως πρεσβευτές του κύρους της υπηρεσίας, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς το κράτος. Αντίθετα, η ευκολία στην ανάγνωση γραπτών οδηγιών, αν και αποτελεί αυτονόητη και απαραίτητη δεξιότητα για κάθε υπάλληλο, αξιολογείται ως η λιγότερο κρίσιμη σε ένα τεστ συμπεριφοράς, καθώς στερείται της ηθικής και επιχειρησιακής βαρύτητας που έχουν η τυπικότητα και η αφοσίωση στην εικόνα του φορέα.

Ερώτηση 22η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Δεν αποκαλύπτω προσωπικές πληροφορίες άλλων (επιλεγμένη)

Αποδέχομαι οδηγίες από τον προϊστάμενό μου

Υποστηρίζω πάντα τρόπους με τους οποίους ο οργανισμός μου μπορεί να αναπτύξει ισχυρότερους δεσμούς με την κοινωνία

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Αποδέχομαι οδηγίες από τον προϊστάμενό μου

Υποστηρίζω πάντα τρόπους με τους οποίους ο οργανισμός μου μπορεί να αναπτύξει ισχυρότερους δεσμούς με την κοινωνία (επιλεγμένη)

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί την ισχυρότερη επιλογή, καθώς το δημόσιο απαιτεί απόλυτη εχεμύθεια και τήρηση του υπηρεσιακού απορρήτου για τη διαφύλαξη της εμπιστοσύνης των πολιτών. Η κοινωνική προσφορά και η σύνδεση της υπηρεσίας με την κοινότητα ακολουθεί ως δεύτερη, διότι προάγει το δημόσιο συμφέρον και την εξωστρέφεια του κράτους. Η αποδοχή οδηγιών από τον προϊστάμενο θεωρείται η ασθενέστερη επιλογή, καθώς αποτελεί μια αυτονόητη ιεραρχική υποχρέωση που στερείται της ιδιαίτερης ηθικής βαρύτητας των άλλων δύο δηλώσεων.

Ερώτηση 23η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Σκέφτομαι μακροπρόθεσμα

Παραμένω ευγενικός ακόμη και όταν οι άλλοι μου φέρονται απότομα (επιλεγμένη)

Προσαρμόζω τη συμπεριφορά μου ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση στην οποία βρίσκομαι

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Σκέφτομαι μακροπρόθεσμα (επιλεγμένη)

Προσαρμόζω τη συμπεριφορά μου ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση στην οποία βρίσκομαι

Η διατήρηση της ευγένειας απέναντι στις απότομες συμπεριφορές είναι η ισχυρότερη επιλογή, καθώς το δημόσιο χρειάζεται υπαλλήλους με υψηλή αυτοσυγκράτηση και επαγγελματισμό κατά τη συναλλαγή με τον πολίτη. Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός ακολουθεί ως δεύτερη επιλογή, διότι δείχνει έναν υπάλληλο που εργάζεται με όραμα και συνέπεια για τη βιωσιμότητα των δημόσιων πολιτικών. Η προσαρμογή της συμπεριφοράς ανάλογα με την περίσταση θεωρείται η ασθενέστερη δήλωση, καθώς στο δημόσιο τομέα η συμπεριφορά πρέπει να διέπεται από σταθερούς κανόνες δεοντολογίας και όχι από μεταβαλλόμενες αντιδράσεις που μπορεί να εκληφθούν ως έλλειψη ακεραιότητας.

Ερώτηση 24η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Ενθαρρύνω τους άλλους να υιοθετούν νέους τρόπους εργασίας που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα

Δείχνω ενδιαφέρον για την ευημερία των άλλων ανθρώπων στην εργασία

Τηρώ τις προθεσμίες (επιλεγμένη)

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Ενθαρρύνω τους άλλους να υιοθετούν νέους τρόπους εργασίας που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα (επιλεγμένη)

Δείχνω ενδιαφέρον για την ευημερία των άλλων ανθρώπων στην εργασία

Η τήρηση των προθεσμιών είναι η ισχυρότερη επιλογή, καθώς το δημόσιο έχει απόλυτη ανάγκη από συνέπεια και έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεων για την εξυπηρέτηση του πολίτη και τη νόμιμη λειτουργία της διοίκησης. Η προώθηση της αποτελεσματικότητας ακολουθεί ως δεύτερη, διότι δείχνει έναν υπάλληλο που επιδιώκει τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το ενδιαφέρον για την ευημερία των συναδέλφων, αν και δείχνει καλό χαρακτήρα, αξιολογείται ως η ασθενέστερη δήλωση, καθώς σε ένα τεστ εργασιακής συμπεριφοράς προηγούνται οι λειτουργικές δεξιότητες που εγγυώνται το άμεσο υπηρεσιακό αποτέλεσμα.

Ερώτηση 25η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Δεν δίνω συχνά συμβουλές σε άλλους για τα επαγγελματικά τους σχέδια (επιλεγμένη)

Συχνά αντιδρώ αρνητικά στην κριτική

Σπάνια αφιερώνω χρόνο στον επανέλεγχο κάθε λεπτομέρειας

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Συχνά αντιδρώ αρνητικά στην κριτική

Σπάνια αφιερώνω χρόνο στον επανέλεγχο κάθε λεπτομέρειας (επιλεγμένη)

Η αποχή από επαγγελματικές συμβουλές είναι η ασφαλέστερη επιλογή, καθώς υποδηλώνει τήρηση των επαγγελματικών ορίων και εστίαση στο προσωπικό καθήκον. Ο περιορισμένες επανέλεγχος λεπτομερειών ακολουθεί ως δεύτερη επιλογή, καθώς μπορεί να εκληφθεί ως προτεραιότητα στην ταχύτητα διεκπεραίωσης έναντι της σχολαστικότητας. Η αρνητική αντίδραση στην κριτική απορρίπτεται ως η χειρότερη επιλογή, καθώς υποδηλώνει έλλειψη ανθεκτικότητας και αδυναμία συνεργασίας, στοιχεία που το δημόσιο θεωρεί εντελώς ακατάλληλα για έναν υπάλληλο.

Ερώτηση 26η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Μπορώ να εκτελώ επαναλαμβανόμενες εργασίες με ακρίβεια

Τηρώ αυστηρά τους κανόνες και τους κανονισμούς που σχετίζονται με την ασφάλεια (επιλεγμένη)

Προσπαθώ πάντα να δημιουργώ μια θετική πρώτη εντύπωση στους άλλους

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Μπορώ να εκτελώ επαναλαμβανόμενες εργασίες με ακρίβεια (επιλεγμένη)

Προσπαθώ πάντα να δημιουργώ μια θετική πρώτη εντύπωση στους άλλους

Η αυστηρή τήρηση κανόνων ασφαλείας αποτελεί την ισχυρότερη επιλογή, καθώς το δημόσιο απαιτεί απόλυτη προσήλωση στη νομιμότητα και την προστασία του κοινωνικού συνόλου. Η ακρίβεια σε επαναλαμβανόμενες εργασίες ακολουθεί ως δεύτερη επιλογή, διότι υποδηλώνει έναν υπάλληλο μεθοδικό και αξιόπιστο στη διεκπεραίωση τυποποιημένων διοικητικών διαδικασιών. Η προσπάθεια για θετική πρώτη εντύπωση αξιολογείται ως η ασθενέστερη δήλωση, καθώς εστιάζει στην εξωτερική εικόνα και την κοινωνική αποδοχή, στοιχεία που υπολείπονται σε κρισιμότητα έναντι της ασφάλειας και της επιχειρησιακής ακρίβειας που απαιτεί το ΑΣΕΠ.

Ερώτηση 27η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Οι απόψεις μου βασίζονται πάντα σε γεγονότα και όχι σε συναισθήματα (επιλεγμένη)

Μπορώ να διακρίνω τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας προσέγγισης

Δεν έχω πρόβλημα να εργάζομαι σε πολλές εργασίες ταυτόχρονα (multitasking)

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Μπορώ να διακρίνω τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας προσέγγισης (επιλεγμένη)

Δεν έχω πρόβλημα να εργάζομαι σε πολλές εργασίες ταυτόχρονα (multitasking)

Η τεκμηρίωση βάσει γεγονότων είναι η ισχυρότερη επιλογή, καθώς το δημόσιο απαιτεί αντικειμενικότητα και αμεροληψία, διασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις δεν επηρεάζονται από υποκειμενικούς παράγοντες. Η ανάλυση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων ακολουθεί ως δεύτερη, διότι αναδεικνύει την κριτική σκέψη και τη δεξιότητα της ορθής λήψης αποφάσεων μετά από αξιολόγηση δεδομένων. Η ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών εργασιών αξιολογείται ως η ασθενέστερη δήλωση, καθώς στον δημόσιο τομέα η έμφαση δίνεται συχνά στην ποιοτική διεκπεραίωση και την προσήλωση στις θεσμοθετημένες διαδικασίες παρά στην ταχύτητα που μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα.

Ερώτηση 28η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Θέτω την επιτυχία της ομάδας μου πάνω από τους προσωπικούς μου στόχους (επιλεγμένη)

Διατηρώ στενές εργασιακές σχέσεις με τους συναδέλφους μου

Είμαι γρήγορος στο να βρίσκω τρόπους επίλυσης προβλημάτων

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Διατηρώ στενές εργασιακές σχέσεις με τους συναδέλφους μου

Είμαι γρήγορος στο να βρίσκω τρόπους επίλυσης προβλημάτων (επιλεγμένη)

Η προτεραιότητα στην ομαδική επιτυχία αποτελεί την ισχυρότερη επιλογή, καθώς το δημόσιο προωθεί το συλλογικό πνεύμα και την προσήλωση στην αποστολή της υπηρεσίας έναντι του ατομικισμού. Η ταχεία επίλυση προβλημάτων ακολουθεί ως δεύτερη επιλογή, καθώς υποδηλώνει αποτελεσματικότητα και ικανότητα διαχείρισης δύσκολων υπηρεσιακών καταστάσεων. Η διατήρηση στενών εργασιακών σχέσεων αξιολογείται ως η ασθενέστερη δήλωση, διότι, αν και η καλή συνεργασία είναι επιθυμητή, οι «στενές» σχέσεις μπορεί να εκληφθούν ως δευτερεύουσες έναντι του υπηρεσιακού αποτελέσματος ή ακόμα και να εγείρουν ζητήματα αντικειμενικότητας.

Ερώτηση 29η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Συνήθως προσπαθώ να διορθώσω τα τεχνολογικά προβλήματα μόνος μου

Περιμένω μέχρι οι συνάδελφοι να τελειώσουν την ομιλία τους πριν κάνω ερωτήσεις (επιλεγμένη)

Οι άνθρωποι συχνά βασίζονται στις ικανότητές μου για την αντιμετώπιση τεχνικών προκλήσεων στην εργασία

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Συνήθως προσπαθώ να διορθώσω τα τεχνολογικά προβλήματα μόνος μου

Οι άνθρωποι συχνά βασίζονται στις ικανότητές μου για την αντιμετώπιση τεχνικών προκλήσεων στην εργασία (επιλεγμένη)

Η αναμονή ολοκλήρωσης της ομιλίας των άλλων είναι η ισχυρότερη επιλογή, καθώς αντανακλά τον σεβασμό, την ενεργητική ακρόαση και την επαγγελματική ευγένεια, στοιχεία κρίσιμα για την ομαλή συνεργασία στο δημόσιο. Η αναγνώριση των ικανοτήτων από τρίτους ακολουθεί ως δεύτερη επιλογή, διότι υποδηλώνει έναν υπάλληλο με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία μέσα στην ομάδα. Η προσπάθεια επίλυσης τεχνολογικών προβλημάτων κατά μόνας αξιολογείται ως η ασθενέστερη δήλωση, καθώς στον δημόσιο τομέα προκρίνεται η χρήση των προβλεπόμενων υποστηρικτικών δομών και η τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας, αντί για μεμονωμένες και δυνητικά επικίνδυνες πρωτοβουλίες.

Ερώτηση 30η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Αναγνωρίζω πάντα τα λάθη μου

Αναζητώ νέα τεχνολογία για να με βοηθήσει να εργάζομαι πιο παραγωγικά

Ακολουθώ τους κανόνες και τους κανονισμούς (επιλεγμένη)

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Αναγνωρίζω πάντα τα λάθη μου (επιλεγμένη)

Αναζητώ νέα τεχνολογία για να με βοηθήσει να εργάζομαι πιο παραγωγικά

Η συμμόρφωση με τους κανόνες είναι η ισχυρότερη επιλογή, καθώς το δημόσιο βασίζεται στη νομιμότητα και την τήρηση θεσμοθετημένων διαδικασιών για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Η αναγνώριση λαθών ακολουθεί ως δεύτερη επιλογή, διότι αναδεικνύει την ακεραιότητα και την υπευθυνότητα του υπαλλήλου, στοιχεία που επιτρέπουν τη διόρθωση σφαλμάτων και τη βελτίωση της υπηρεσίας. Η αναζήτηση νέας τεχνολογίας αξιολογείται ως η ασθενέστερη δήλωση, καθώς στον δημόσιο τομέα η τεχνολογική αναβάθμιση αποτελεί συνήθως κεντρική οργανωτική απόφαση και όχι ατομική πρωτοβουλία, η οποία υπολείπεται σε κρισιμότητα έναντι της πειθαρχίας και της ηθικής στάσης.

Ερώτηση 31η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Είμαι πάντα ενημερωμένος για την πρόοδο των εργασιών (επιλεγμένη)

Λαμβάνω γρήγορες αποφάσεις

Μπορώ να πείσω τους ανθρώπους να αναλάβουν δράση επηρεάζοντας το συναίσθημά τους

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Λαμβάνω γρήγορες αποφάσεις (επιλεγμένη)

Μπορώ να πείσω τους ανθρώπους να αναλάβουν δράση επηρεάζοντας το συναίσθημά τους

Η συνεχής ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών αποτελεί την ισχυρότερη επιλογή, καθώς αντανακλά τη δεξιότητα της Αποτελεσματικότητας και του ελέγχου, διασφαλίζοντας ότι οι υπηρεσιακοί στόχοι υλοποιούνται εντός χρονοδιαγραμμάτων. Η λήψη γρήγορων αποφάσεων ακολουθεί ως δεύτερη επιλογή, καθώς υποδηλώνει αποφασιστικότητα και ικανότητα ανταπόκρισης σε επείγουσες καταστάσεις, παρόλο που στο δημόσιο η ταχύτητα πρέπει να εξισορροπείται με τη νομιμότητα. Η πειθώ μέσω του συναισθήματος αξιολογείται ως η ασθενέστερη δήλωση, διότι στη δημόσια διοίκηση η επιρροή και η λήψη αποφάσεων πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικά δεδομένα, θεσμικούς κανόνες και λογικά επιχειρήματα, και όχι σε συναισθηματική χειραγώγηση.

Ερώτηση 32η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Δίνω προσοχή στην καλλιέργεια του δικτύου των σχέσεων μου

Είμαι καλός στο να προβλέπω πώς θα αντιδράσουν οι άνθρωποι στα αιτήματά μου (επιλεγμένη)

Γίνομαι πιο ενεργητικός σε έναν ανταγωνισμό

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Δίνω προσοχή στην καλλιέργεια του δικτύου των σχέσεων μου (επιλεγμένη)

Γίνομαι πιο ενεργητικός σε έναν ανταγωνισμό

Η πρόβλεψη των αντιδράσεων των άλλων είναι η ισχυρότερη επιλογή, καθώς συνδέεται με τη δεξιότητα της επικοινωνίας και της ενσυναίσθηση, επιτρέποντας στον υπάλληλο να προσαρμόζει τον λόγο του για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Η καλλιέργεια δικτύου σχέσεων ακολουθεί ως δεύτερη επιλογή, διότι υποδηλώνει την ενεργητικότητα μέσω του ανταγωνισμού αξιολογείται ως η ασθενέστερη δήλωση, καθώς στο δημόσιο προκρίνεται η συνεργασία και η προσήλωση στο κοινό καθήκον, ενώ ο έντονος ανταγωνισμός μπορεί να διαταράξει την εργασιακή ειρήνη και τη συλλογική αποτελεσματικότητα.

Ερώτηση 33η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Τα καταφέρνω καλά σε καταστάσεις όπου δεν δίνονται σαφείς οδηγίες

Εργάζομαι πάντα βάσει ενός καθορισμένου σχεδίου (επιλεγμένη)

Αναπτύσσω τεχνολογικά εργαλεία για την αυτοματοποίηση εργασιών

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Τα καταφέρνω καλά σε καταστάσεις όπου δεν δίνονται σαφείς οδηγίες (επιλεγμένη)

Αναπτύσσω τεχνολογικά εργαλεία για την αυτοματοποίηση εργασιών

Η εργασία βάσει σχεδίου είναι η ισχυρότερη επιλογή, καθώς το δημόσιο απαιτεί προσήλωση στις θεσμοθετημένες διαδικασίες και στον προγραμματισμό για τη διασφάλιση της νομιμότητας και της οργάνωσης. Η προσαρμοστικότητα σε καταστάσεις χωρίς σαφείς οδηγίες ακολουθεί ως δεύτερη επιλογή, διότι υποδηλώνει ένα υπάλληλο με ανθεκτικότητα και ικανότητα διαχείρισης της αβεβαιότητας, στοιχεία απαραίτητα σε έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες. Η ανάπτυξη τεχνολογικών εργαλείων αυτοματοποίησης θεωρείται η ασθενέστερη δήλωση, καθώς στο δημόσιο η εισαγωγή νέων τεχνολογικών συστημάτων είναι κεντρική οργανωτική ευθύνη και όχι ατομική πρωτοβουλία, η οποία υπολείπεται σε κρισιμότερα έναντι της μεθοδικότητας.

Ερώτηση 34η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Λαμβάνω διορθωτικά μέτρα όποτε ένα μέλος του προσωπικού έχει χαμηλή απόδοση

Έχω επίγνωση των πολιτικών καταστάσεων στην εργασία

Θα υιοθετήσω μια νέα προσέγγιση όταν μου παρουσιαστεί (επιλεγμένη)

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Λαμβάνω διορθωτικά μέτρα όποτε ένα μέλος του προσωπικού έχει χαμηλή απόδοση (επιλεγμένη)

Έχω επίγνωση των πολιτικών καταστάσεων στην εργασία

Η υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων είναι η ισχυρότερη επιλογή, καθώς αναδεικνύει τη δεξιότητα της προσαρμοστικότητα και τη διάθεση για συνεχή βελτίωση, στοιχεία απαραίτητα για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Η λήψη διορθωτικών μέτρων ακολουθεί ως δεύτερη επιλογή, διότι υποδηλώνει υπευθυνότητα και προσήλωση στην αποτελεσματικότητα της ομάδας, διασφαλίζοντας ότι η υπηρεσία αποδίδει τα μέγιστα. Η επίγνωση των «πολιτικών καταστάσεων» στον χώρο εργασίας αξιολογείται ως η ασθενέστερη δήλωση, καθώς στο δημόσιο ο υπάλληλος οφείλει να λειτουργεί με αντικειμενικότητα και αμεροληψία, αποφεύγοντας την εμπλοκή σε εσωτερικούς συσχετισμούς ισχύος που μπορεί να πλήξουν το κύρος του φορέα.

Ερώτηση 35η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Σέβομαι τις διαφορετικές απόψεις των άλλων (επιλεγμένη)

Είμαι πολύ παραγωγικός όταν εργάζομαι μόνος μου

Συχνά παράγω καινοτόμες ιδέες

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Είμαι πολύ παραγωγικός όταν εργάζομαι μόνος μου

Συχνά παράγω καινοτόμες ιδέες (επιλεγμένη)

Ο σεβασμός στις απόψεις των άλλων είναι η κορυφαία επιλογή καθώς προάγει τη συνεργασία και τον προσανατολισμό στον πολίτη, θεμέλια της δημόσιας διοίκησης. Η παραγωγή καινοτόμων ιδεών ακολουθεί ως η ασθενέστερη, καθώς το δημόσιο δίνει προτεραιότητα στο συλλογικό αποτέλεσμα και την ομαδική ένταξη έναντι της απομονωμένης δράσης.

Ερώτηση 36η/strong>

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Δίνω εμπεριστατωμένες απαντήσεις σε αντιρρήσεις

Υποστηρίζω πάντα τρόπους με τους οποίους ο οργανισμός μου μπορεί να βοηθήσει το περιβάλλον

Αντιμετωπίζω τα παράπονα των πελατών (πολιτών) με την ύψιστη προτεραιότητα (επιλεγμένη)

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Δίνω εμπεριστατωμένες απαντήσεις σε αντιρρήσεις (επιλεγμένη)

Υποστηρίζω πάντα τρόπους με τους οποίους ο οργανισμός μου μπορεί να βοηθήσει το περιβάλλον

Η διαχείριση παραπόνων προηγείται καθώς υπηρετεί τον Προσανατολισμό στον Πολίτη, που είναι ο πυρήνας του δημοσίου. Οι εμπεριστατωμένες απαντήσεις ακολουθούν ως δείγμα επικοινωνίας και αντικειμενικότητας βάσει δεδομένων. Η περιβαλλοντική υποστήριξη, αν και θετική, θεωρείται η ασθενέστερη καθώς δεν συνδέεται άμεσα με την αποτελεσματικότητα και την καθημερινή εξυπηρέτηση που αξιολογεί το ΑΣΕΠ.

Ερώτηση 37η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Συνήθως σκέφτομαι όλους τους παράγοντες όταν προσπαθώ να κατανοήσω ένα υπηρεσιακό ζήτημα

Ξεκινώ εύκολα συζητήσεις με νέους ανθρώπους

Σχεδόν ποτέ δεν χάνω την ψυχραιμία μου (επιλεγμένη)

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Συνήθως σκέφτομαι όλους τους παράγοντες όταν προσπαθώ να κατανοήσω ένα υπηρεσιακό ζήτημα (επιλεγμένη)

Ξεκινώ εύκολα συζητήσεις με νέους ανθρώπους

Η διατήρηση της ψυχραιμίας είναι η ισχυρότερη επιλογή, καθώς αντανακλά την ανθεκτικότητα, απαραίτητη για τη διαχείριση κρίσεων και την ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών. Η σφαιρική εξέταση των παραγόντων ακολουθεί ως δείγμα ορθής λήψης αποφάσεων βάσει ανάλυσης δεδομένων. Η ευκολία στην έναρξη συζητήσεων με νέους ανθρώπους θεωρείται η ασθενέστερη, καθώς αφορά κοινωνική δεξιότητα που υπολείπεται σε υπηρεσιακή κρισιμότητα έναντι της αυτοσυγκράτησης και της αναλυτικής σκέψης.

Ερώτηση 38η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Τεκμηριώνω την εργασία μου, ώστε οι συνάδελφοι να μπορούν εύκολα να ενημερωθούν για την κατάστασή της

Ενεργώ με συνέπεια σύμφωνα με τα ηθικά πρότυπα (επιλεγμένη)

Μπορώ να λαμβάνω δύσκολες αποφάσεις που επηρεάζουν άλλους ανθρώπους

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Τεκμηριώνω την εργασία μου, ώστε οι συνάδελφοι να μπορούν εύκολα να ενημερωθούν για την κατάστασή της (επιλεγμένη)

Μπορώ να λαμβάνω δύσκολες αποφάσεις που επηρεάζουν άλλους ανθρώπους

Η τήρηση των ηθικών προτύπων είναι η απόλυτη προτεραιότητα, καθώς αντιπροσωπεύει τη δεξιότητα της ακεραιότητας, που είναι ο θεμέλιος λίθος του δημόσιου λειτουργού. Η τεκμηρίωση της εργασίας ακολουθεί ως δείγμα ομαδικότητας και διαφάνειας, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της υπηρεσίας.