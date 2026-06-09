Η Αθήνα τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για επισκέπτες που αναζητούν αυθεντικές γεύσεις, τοπικά προϊόντα και δημιουργική γαστρονομία.

Όταν σχεδιάζεις ένα ταξιδιωτικό πρόγραμμα, όλα εξαρτώνται από το τι έχει να προσφέρει μια πόλη. Κάποιοι επισκέπτες αφιερώνουν ολόκληρη ημέρα για να εξερευνήσουν έναν ιστορικό χώρο ή να ανεβούν ένα βουνό για μια εντυπωσιακή θέα.

Άλλοι όμως έχουν στραμμένο το ενδιαφέρον τους σε ένα πράγμα, τα μενού. Η εξερεύνηση μιας πόλης μέσα από το φαγητό της σου δίνει κυριολεκτικά μια «γεύση» του τόπου. Και η επιλογή του πού θα πας για να ακολουθήσεις τις γαστρονομικές σου επιθυμίες αυτή τη χρονιά έγινε λίγο πιο εύκολη. Ο εκδοτικός κολοσσός Time Out δημοσίευσε μια κατάταξη με τις καλύτερες πόλεις φαγητού στον κόσμο.

Η περουβιανή πόλη Λίμα αναδείχθηκε πρώτη. Ευρέως θεωρούμενη ως η γαστρονομική πρωτεύουσα της Λατινικής Αμερικής, αυτή η παραθαλάσσια μητρόπολη είναι γνωστή για θαλασσινές λιχουδιές όπως το ceviche και το causa limeña, ένα κομψό κρύο στρωματοποιημένο πιάτο πατάτας. Για όσους θέλουν να τρώνε καλά χωρίς να επιβαρύνουν ιδιαίτερα τον προϋπολογισμό τους, η πόλη αξιολογήθηκε επίσης ως η πιο προσιτή οικονομικά για φαγητό από τις 20 πόλεις της λίστας.

Η Βιρτζίνια Γκιλ, συντάκτρια ΗΠΑ του Time Out, αναφέρει ότι μια πόλη φαγητού είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό καλό μέρος για φαγητό. «Οι πόλεις αυτής της λίστας είναι γνωστές για τα υλικά τους, τις εμβληματικές κουζίνες και τις βαθιά ριζωμένες γαστρονομικές ιστορίες τους που έχουν επηρεάσει τον τρόπο που τρώνε οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο», είπε η Γκιλ σε email προς το CNN Travel. «Δεν είναι απλώς μέρη όπου συρρέουν οι λάτρεις του φαγητού σήμερα, αλλά είναι μέρη που προσελκύουν ταξιδιώτες εδώ και δεκαετίες που αναζητούν εξαιρετικά γεύματα».

Για να αποκτήσουν σαφή εικόνα για το ποιες πόλεις προτιμούν οι λάτρεις του φαγητού, το Time Out διεξήγαγε έρευνα σε 24.000 κατοίκους από 150 πόλεις παγκοσμίως, ρωτώντας τους για την ποιότητα των εστιατορίων και του φαγητού, τις τιμές των φαγητών και την κουλτούρα της πόλης. Οι συντάκτες γεύσης του Time Out αξιολόγησαν τα αποτελέσματα και συμπεριέλαβαν μόνο την υψηλότερα καταταγμένη πόλη κάθε χώρας.

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Στη δεύτερη θέση, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, βρίσκεται η Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, η οποία προσφέρει μια «ασύγκριτη κουλτούρα street food», σύμφωνα με το Time Out. Οι γαστρονομικές εμπειρίες σε αυτή την πόλη προσφέρουν γεύσεις γλυκές, πικάντικες, ξινές και αλμυρές, με διάσημα πιάτα που κοστίζουν λιγότερο από 5 δολάρια.

Η Πόλη του Μεξικού καταλαμβάνει την τρίτη θέση, προσφέροντας μια ποικιλόμορφη γαστρονομική σκηνή που κυμαίνεται από εστιατόρια βραβευμένα με αστέρια Michelin έως τοπικές αγορές δρόμου. Το taco al pastor, αγαπημένο πιάτο με χοιρινό και ανανά, τιμάται μάλιστα σε έναν «διάδρομο tacos» στην οδό Lorenzo Boturini.

Στην τέταρτη θέση, το Λονδίνο θεωρείται ότι έχει μία από τις πιο πολυπολιτισμικές γαστρονομικές σκηνές στον κόσμο. Μπορεί κανείς να βρει σχεδόν κάθε κουζίνα από κάθε μέρος του κόσμου συγκεντρωμένη σε μία πόλη. Το Borough Market, μία από τις παλαιότερες αγορές τροφίμων της πόλης που χρονολογείται από τον 12ο αιώνα, θεωρείται απαραίτητη στάση για πολλούς τουρίστες.

Η Βαρκελώνη, στην οποία η γαστρονομία επηρεάζεται έντονα από τη μεσογειακή της ιστορία, συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα. Το Time Out σημειώνει τις τοπικές αγορές και τις καταλανικές παραδόσεις που κάνουν την πόλη ξεχωριστή. Κάποια τοπικά πιάτα είναι το pa amb tomàquet (ψωμί με ντομάτα) και οι patatas bravas. «Κάθε τόπος έχει τη δική του δυναμική ιστορία, μεταναστευτικά ρεύματα που έφεραν νέα πιάτα, ντόπια υλικά που διαμορφώνουν τη γαστρονομική του ταυτότητα και γαστρονομικές παραδόσεις που συνεχίζουν να επηρεάζουν τον τρόπο που τρώνε οι άνθρωποι σήμερα», είπε η Γκιλ.

Στην 9η θέση φιγουράρει η Αθήνα επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ελληνικής γαστρονομικής σκηνής σε διεθνές επίπεδο. Η αθηναϊκή γαστρονομία αναδεικνύει την παραδοσιακή μεσογειακή κουζίνα με σύγχρονες τάσεις με όχημα μια αναπτυσσόμενη εστιατορική κουλτούρα. Η Αθήνα τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για επισκέπτες που αναζητούν αυθεντικές γεύσεις, τοπικά προϊόντα και δημιουργική γαστρονομία.

Η λίστα με τις 20 καλύτερες πόλεις για φαγητό το 2026

Λίμα, Περού

Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη

Πόλη του Μεξικού, Μεξικό

Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Βαρκελώνη, Ισπανία

Χο Τσι Μινχ, Βιετνάμ

Μελβούρνη, Αυστραλία

Πεκίνο, Κίνα

Αθήνα, Ελλάδα

Λισαβόνα, Πορτογαλία

Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική

Οσάκα, Ιαπωνία

Μπανγκαλόρ, Ινδία

Νάπολη, Ιταλία

Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Χονγκ Κονγκ

Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

Μασσαλία, Γαλλία

Κοπεγχάγη, Δανία

Μεδεγίν, Κολομβία