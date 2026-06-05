Σε μια πόλη όπου αντιστοιχούν λιγότερα από δύο τετραγωνικά μέτρα πρασίνου ανά κάτοικο, κάθε νέο δέντρο μπορεί να κάνει τη διαφορά προς τη δημιουργία πιο βιώσιμων πόλεων.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου, ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε στη δημιουργία ενός πρωτοποριακού αστικού λεμονόκηπου στην καρδιά της Αθήνας, και συγκεκριμένα στη γειτονιά στο Κουκάκι.

Η Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου φύτευσε πενήντα λεμονιές στον παράδρομο της οδού Καλλιρρόης 128 - 130, υλοποιώντας αυτή τη δράση στο πλαίσιο ενός πιλοτικού προγράμματος που υποστηρίζεται από την Coca-Cola HBC Ελλάδος. Τα εγκαίνια του νέου αυτού χώρου πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη, 4 Ιουνίου, από τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Ο νέος αυτός αστικός πνεύμονας πρασίνου έχει έκταση 2,5 στρέμματα και διαμορφώθηκε ως ένας χώρος περιπάτου, ξεκούρασης και καθημερινής επαφής με τη φύση για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, διαθέτοντας επιπλέον τέσσερις καθιστικούς πάγκους. Στην τελική φάση των φυτεύσεων συμμετείχαν εθελοντικά και οι ίδιοι οι κάτοικοι της γειτονιάς. Όπως δήλωσε ο Χάρης Δούκας, πρόκειται για τον πρώτο δημοτικό μονοποικιλιακό κήπο λεμονιάς στην Αθήνα, τονίζοντας τη δέσμευση της δημοτικής αρχής να συνεχίσει να πρασινίζει τις γειτονιές της πόλης με αμείωτο ρυθμό.

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Γιώργος Αποστολόπουλος, ανέφερε ότι μέσα σε δυόμισι χρόνια έχουν προστεθεί συνολικά περισσότερα από 12.400 νέα δέντρα στην πρωτεύουσα. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι επόμενος σταθμός των δενδροφυτεύσεων θα είναι το Άλσος Ευελπίδων, όπου προγραμματίζεται η προσθήκη ακόμη πενήντα δέντρων σε αρδευόμενο χώρο.

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Η Διονυσία Σιμάτου, HCCH Brands Marketing Director της Coca-Cola Τρία Έψιλον, σημείωσε ότι η πρωτοβουλία αυτή είναι εμπνευσμένη από τη φύση που βρίσκεται στον πυρήνα των προϊόντων Amita και εκφράζει έμπρακτα την πρόθεση της εταιρείας να συμβάλλει θετικά στο περιβάλλον. Επισήμανε, επίσης, τη σημασία αυτής της ενίσχυσης σε μια πόλη όπου αντιστοιχούν λιγότερα από δύο τετραγωνικά μέτρα πρασίνου ανά κάτοικο, υπογραμμίζοντας ότι κάθε νέο δέντρο μπορεί να κάνει τη διαφορά για τη βιωσιμότητα των πόλεων.

Η συγκεκριμένη περιβαλλοντική συνεργασία για την αναβάθμιση της βιοποικιλότητας περιλαμβάνει και μια δεύτερη πιλοτική δράση στην περιοχή του Γκύζη. Εκεί, και συγκεκριμένα στην οδό Μομφεράτου, το πρόγραμμα προβλέπει το μπόλιασμα 15 υπαρχόντων δέντρων νεραντζιάς σε λεμονιές.

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