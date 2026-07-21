Η επίθεση συνέβη στις 16 Ιουλίου στην περιοχή της Κρεμαστής στη Ρόδο.

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ένας 28χρονος, που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 54χρονου καταστηματάρχη και του 22χρονου γιου του στην Κρεμαστή της Ρόδου.

Μετά την απολογία του ενώπιον του Α’ Ανακριτή Πλημμελειοδικών Ρόδου, Ανακριτής και Εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή του κράτηση, απορρίπτοντας το αίτημά του για επιβολή περιοριστικών όρων ή κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις πράξεις που του αποδίδονται και υποστήριξε ότι βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα. Σύμφωνα πληροφορίες της dimokratiki, τα επεισόδια προκλήθηκαν έπειτα από επιθέσεις που δέχθηκε ο ίδιος, ενώ ανέφερε πως το μαχαίρι το χρησιμοποίησε αποκλειστικά για να προστατευθεί και να απομακρυνθεί από τον χώρο.

Παράλληλα, υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 54χρονου και του 22χρονου, ζητώντας τη διερεύνηση των δικών του καταγγελιών για σωματικές βλάβες και επίθεση εις βάρος του.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ως σημαντικό στοιχείο το μαχαίρι που κατασχέθηκε κοντά στην κατοικία του 28χρονου και φέρεται να έφερε ίχνη αίματος, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Η υπόθεση συνεχίζεται στο στάδιο της κύριας ανάκρισης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το χρονικό της υπόθεσης

Η επίθεση συνέβη το απόγευμα της 16ης Ιουλίου, όταν μια αντιπαράθεση που φέρεται να συνδεόταν με επαναλαμβανόμενα περιστατικά κλοπής σε κατάστημα της περιοχής πήρε απρόβλεπτη τροπή.

Σε διάστημα μικρότερο της μίας ώρας, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού χρειάστηκε να επέμβουν σε δύο διαδοχικά περιστατικά με τα ίδια εμπλεκόμενα πρόσωπα. Το δεύτερο επεισόδιο εξελίχθηκε σε έντονη συμπλοκή, κατά την οποία έγινε χρήση μαχαιριού στρατιωτικού τύπου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων και τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο.