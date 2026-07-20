Το περιστατικό συνέβη στο κέντρο του Πλαταμώνα, με τον ανήλικο να υποστηρίζει ότι πήγε να χωρίσει τους εμπλεκόμενους.

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής (19/07) στο κέντρο του Πλαταμώνα Πιερίας, όταν σημειώθηκε άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 16χρονος.

Σύμφωνα με το odelalis.gr, ο 16χρονος επέστρεφε με την παρέα του έπειτα από διασκέδαση. Ενώ επέστρεφαν, δύο παρέες συνεπλάκησαν μεταξύ τους, κρατώντας καδρόνια, ξύλα, αλυσίδες και μαχαίρια. Στην κατάθεσή του στην αστυνομία, ο ανήλικος τόνισε ότι προσπάθησε μαζί με δύο φίλους του να χωρίσει κάποιους που καυγάδιζαν και ένας από αυτούς τον τραυμάτισε. Υποστήριξε, δε, ότι δεν γνώριζε τον δράστη ή τους υπόλοιπους που διαπληκτίζονταν.

Ο ανήλικος δέχθηκε χτύπημα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, στον μηρό, ένα μόλις εκατοστό από την κεντρική αρτηρία. Ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου νοσηλεύεται προληπτικά. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Οι έρευνες του ΑΤ Δίου Ολύμπου για την ταυτοποίηση όλων των εμπλεκόμενων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.