Ο τραυματίας από τη συμπλοκή νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Αιματηρό επεισόδιο, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 32χρονου σημειώθηκε στην Κουλούρα Ημαθίας το απόγευμα της Τρίτης (07/07).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η συμπλοκή έγινε ανάμεσα σε έναν 47χρονο και δύο Ρομά, ηλικίας 62 και 32 ετών. Οι τρεις άνδρες φέρεται να διαπληκτίστηκαν αρχικά λεκτικά, όμως στη συνέχεια ο 47χρονος του επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τους.

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Στην περιοχή επικράτησε σύγχυση, με τους δύο τραυματίες να μεταφέρονται στο νοσοκομείο Βέροιας. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος του 32χρονου, ο οποίος έφερε τραύματα στον θώρακα. Ο 67χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο φερόμενος δράστης συνελήφθη από τις Αρχές, με την προανάκριση για τα άιτια που οδήγησαν στη φονική συμπλοκή να είναι σε εξέλιξη.