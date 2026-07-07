Στα 11 του χρόνια ο Λευτέρης έγινε ο «φόβος» των λαγοκέφαλων.

Ο 11χρονος Λευτέρης Καββίδας από το Καστελόριζο κατάφερε να ξεχωρίσει με την αγάπη του για τη θάλασσα και το ψάρεμα.

Ο λιλιπούτειος ψαράς αναδείχθηκε πρώτος σε διαγωνισμό ψαρέματος λαγοκέφαλων, καθώς κατάφερε να πιάσει συνολικά 162 ψάρια, επίδοση που του χάρισε το βραβείο και τον έκανε να ξεχωρίσει ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Η σχέση του με το ψάρεμα ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, χάρη στον παππού του, ο οποίος ήταν εκείνος που του έδειξε τα μυστικά της θάλασσας. Όπως ανέφερε ο ίδιος στο ΕΡΤNews, το ψάρεμα έγινε η αγαπημένη του ασχολία, καθώς στο μικρό νησί όπου μεγαλώνει αποτελεί έναν δημιουργικό τρόπο να περνά τον χρόνο του.

Ο 11χρονος, μάλιστα, έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία και μπορεί να ξεχωρίζει πότε στην πετονιά του έχει πιαστεί λαγοκέφαλος. Όπως εξηγεί, το συγκεκριμένο ψάρι έχει διαφορετικό τράβηγμα από τα υπόλοιπα, καθώς «τραβάει πάνω-κάτω και τεντώνεται συνέχεια».

Η επίδοσή του στον διαγωνισμό ήταν εντυπωσιακή, καθώς μόνο την πρώτη ημέρα κατάφερε να ψαρέψει 76 λαγοκέφαλους, ενώ συνολικά έφτασε τους 162, κατακτώντας την πρώτη θέση. Παρότι αρχικά δεν είχε δώσει ιδιαίτερη σημασία στον διαγωνισμό, στη συνέχεια μπήκε δυναμικά στη διαδικασία και κατάφερε να ξεπεράσει τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Ο Λευτέρης, πάντως, δεν σταματά εδώ. Με χαμόγελο δηλώνει πως ο επόμενος στόχος του είναι να ξεπεράσει ξανά το δικό του ρεκόρ και να πιάσει ακόμη περισσότερους λαγοκέφαλους.

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