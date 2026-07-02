Βίντεο που ανέβασε ο χρήστης Mike Karpodinis, δείχνει λαγοκέφαλους να δαγκώνει ο ένας τον άλλο.

Ενα απίστευτο βίντεο ανέβασε στα social media ο χρήστης Mike Karpodinis, στο οποίο φαίνεται ένας μεγάλος λαγοκέφαλος να δαγκώνει έναν άλλο.

Το βίντεο όπως λέει ο χρήστης είναι από την Κρήτη και αν και δεν ξέρουμε πότε τραβήχτηκε φαίνονται δύο λαγοκέφαλοι να έχουν πιαστεί στο καλάμι του ψαρά. Τότε ένας τρίτος μεγαλύτερος λαγοκέφαλος τοςυ κάνει επίθεση και αρχίζει να τους δαγκώνει. Στην περιοχή όπως φαίνεται υπάρχουν και άλλοι λαγοκέφαλοι.

«Κοιτάξτε παιδιά κατάντια. Κοιτάξτε του κάνει επίθεση. Το ένα τρώει το άλλο»…

Δείτε το βίντεο

{https://www.tiktok.com/@dnews.gr/video/7658030161417358614}