Σε ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με τριετή αναστολή καταδικάστηκαν οι 57 αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρήτη για παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Αυλαία έπεσε στη δίκη για άλλη μία υπόθεση παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτή τη φορά στην Κρήτη, με το δικαστήριο να καταδικάζει τους 57 από τους 58 κατηγορουμένους σε ποινές φυλάκισης από ένα έως τρία χρόνια, με τριετή αναστολή.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκρινε ενόχους τους 57 κατηγορουμένους οι οποίοι φέρονται ότι από το 2019 έως το 2022, δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες ή μισθωτές τεράστιων εκτάσεων στη Βόρεια Ελλάδα για να εισπράττουν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Το δικαστήριο αθώωσε μόνο μία παραγωγό, κάνοντας δεκτό τον αυτοτελή ισχυρισμό της για εξάλειψη του αξιοποίνου, καθώς έχει επιστρέψει εντόκως τα χρήματα που εισέπραξε, τα οποία υπολογίζονται γύρω στις 30 χιλιάδες ευρώ.

Σε κανέναν από τους καταδικασθέντες δεν αναγνώρισαν οι δικαστές ελαφρυντικά, ενώ σε 28 από αυτούς, επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές, που κυμαίνονται από 500 έως 8.000 ευρώ.

Έρευνα για τους ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υφίσταται ποινική ευθύνη τριών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου, για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος. Επίσης, θα εξακριβωθεί εάν υφίσταται ποινική ευθύνη και άλλων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που συνέβαλαν στην αποδέσμευση των ΑΦΜ και στην καταβολή των ενισχύσεων για το 2020.