Ο εισαγγελέας επέμεινε στην αξιοπιστία των πορισμάτων της Παρασκευής Τυχεροπούλου, τονίζοντας ότι επιβεβαιώθηκαν και από τις μαρτυρικές καταθέσεις που εξετάστηκαν στο δικαστήριο.

Καταδικαστικός ο εισαγγελέας για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και τη συγκατηγορούμενη του, πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων, Αθανασία Ρέππα, που δικάζονται για την απόκρυψη του φακέλου με τα αποτελέσματα του ελέγχου που είχε διενεργήσει η βασική μάρτυρας κατηγορίας Παρασκευή Τυχεροπούλου. Ένα έγγραφο που δεν έστειλαν, ως όφειλαν, στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Και οι δύο αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος για υπεξαγωγή εγγράφου από κοινού, υπόθαλψη εγκληματία από κοινού κατ’ εξακολούθηση και παράβαση καθήκοντος από κοινού κατ’ εξακολούθηση. Ωστόσο, ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε να αναβαθμιστεί η σε βάρος τους κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφων, από πλημμέλημα σε κακούργημα. Όπως τόνισε, ως υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, απέκρυψαν σκοπίμως από την εισαγγελική αρχή την έκθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, προκειμένου να μη διαπιστωθεί ότι οι εμπλεκόμενοι παραγωγοί εξαπατούσαν τον Οργανισμό. Και η συγκεκριμένη πράξη δεν συνιστά πλημμέλημα αλλά κακούργημα. Γι' αυτό πρότεινε το δικαστήριο να κηρυχθεί καθ’ ύλην αναρμόδιο και η υπόθεση να παραπεμφθεί στο αρμόδιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών.

«Οι κατηγορούμενοι ήταν υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τη νομική υπηρεσία για να αποφασιστεί αν θα σταλούν οι εκθέσεις Τυχεροπουλου στις δικαστικές αρχές», είπε ο εισαγγελικός λειτουργός, συμπληρώνοντας ότι «επέδειξαν συμπεριφορά που δεν ταιριάζει στον επαγγελματικό τους προφίλ».

«Προκαλεί εντύπωση η συμπεριφορά των κατηγορουμένων»

Ο εισαγγελέας διερωτήθηκε γιατί δεν ζητήθηκαν εξαρχής διευκρινίσεις από τη συντάκτρια της έκθεσης ούτε διατάχθηκε άμεσα νέος έλεγχος. «Προκαλεί εντύπωση γιατί οι κατηγορούμενοι δεν απευθύνθηκαν στην Τυχεροπουλου για συμπλήρωση της έκθεσής της. Γιατί δεν ζητήθηκε η διενέργεια ελέγχων με την πρέπουσα διαδικασία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εισαγγελικός λειτουργός.

Ο εισαγγελέας της έδρας έκανε λόγο και για τον ρόλο που διαδραμάτισε στην υπόθεση ο άλλοτε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας, ο οποίος εξετάστηκε και ως μάρτυρας.

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«Τον Νοέμβριο του 2019 ο Γρηγόρης Βάρρας, μετά από πρόταση του πρωθυπουργού προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη τοποθετήθηκε στη θέση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ» είπε ο εισαγγελέας περιγράφοντας βήμα-βήμα όλες τις ενέργειες που έγιναν επί των ημερών του στον Οργανισμό μετά τις πρώτες υπόνοιες για παράνομες επιδοτήσεις. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε υπόψη του κ. Βάρρα είχαν τεθεί καταγγελίες από τις οποίες εν γένει προέκυπτε ότι 3.500 παραγωγοί προσπαθούσαν ή είχαν εξαπατήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να λάβουν επιδοτήσεις που δεν δικαιούνταν.

Έτσι, συνέχισε, συγκρότησε επιτροπή για ελέγχους συγκεκριμένων παραγωγών για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ευρήματα απάτης από το εθνικό απόθεμα καθώς και αν υπήρχε συστηματική καταστρατήγηση των ελεγκτών και αν πρέπει να γίνουν έλεγχοι και σε άλλους παραγωγούς.

Επαρκή και αξιόπιστα τα αποτελέσματα των ελέγχων της Τυχεροπούλου

Σύμφωνα με τον εισαγγελικό λειτουργό, «η κ. Τυχεροπούλου ενήργησε κατόπιν εντολής του Βάρρα και όχι αυθαίρετα» ενώ αναρωτήθηκε: «Ακόμη όμως και αυθαίρετα να είχε ενεργήσει μια υπάλληλος που έφερε σε γνώση της διοίκησης ευρήματα απάτης, εμείς θα την ψέξουμε;», για να καταλήξει πάντως ότι τα στοιχεία της έρευνας της ήταν επαρκή και αξιόπιστα.

Κατά τον εισαγγελέα, η αρχική διερεύνηση περιορίστηκε στη συνέχεια σε 99 ΑΦΜ, με την Παρασκευή Τυχεροπούλου να πραγματοποιεί, όπως είπε, «σε βάθος έλεγχο», ο οποίος αποκάλυψε ευρήματα διαφορετικά από εκείνα των υπόλοιπων ελεγκτών. «Οι παραγωγοί γνώριζαν πότε θα ελεγχθούν και εκμεταλλεύονταν το σύστημα της τεχνικής λύσης», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι γι’ αυτό ο Γρηγόρης Βάρρας της ανέθεσε να επεκτείνει τον έλεγχο και της έδωσε τη δυνατότητα να καταχωρεί δελτία ελέγχου ώστε να μπλοκάρονται οι πληρωμές όπου εντοπίζονταν ενδείξεις απάτης.

Ο εισαγγελέας απέδωσε ιδιαίτερη σημασία και στη στάση της Αθανασίας Ρέππα απέναντι στις εντολές του τότε προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως είπε, «τεχνηέντως και εμμέσως αρνήθηκε να εκτελέσει την εντολή Βάρρα ζητώντας διευκρινίσεις», ενώ συνέδεσε χρονικά την απάντησή της με την αποχώρηση του τότε προέδρου από τον Οργανισμό. «Γνωρίζοντας εκ των έσω ότι ο Βάρρας θα φύγει, ζήτησε διευκρινίσεις προκειμένου να μην προχωρήσει τελικά ο εξονυχιστικός έλεγχος», υποστήριξε και συμπλήρωσε:« Αντί τα ευρήματα να οδηγηθούν άμεσα στις αρμόδιες αρχές, επιχειρήθηκε να απαξιωθούν. Όπως ανέφερε, «αντί να στείλουν την έκθεση Τυχεροπούλου στις δικαστικές αρχές και να μη πληρώσουν τους παραγωγούς αυτούς, η Ρέππα με έγγραφό της υποστήριξε ότι η έκθεση ήταν αντίθετη στο θεσμικό πλαίσιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή παράνομη και ελλιπής».

Ο εισαγγελέας πάντως επέμεινε στην αξιοπιστία των πορισμάτων της Παρασκευής Τυχεροπούλου, τονίζοντας ότι επιβεβαιώθηκαν και από τις μαρτυρικές καταθέσεις που εξετάστηκαν στο δικαστήριο.