Πριν αποφασίσετε να τις αντικαταστήσετε, ειδικοί στην καθαριότητα υποστηρίζουν ότι μια απλή αλλαγή στον τρόπο που χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο μπορεί να αλλάξει την κατάσταση.

Οι μαλακές και αφράτες πετσέτες μπορούν να δώσουν ακόμη και σε ένα απλό μπάνιο την αίσθηση πολυτελούς ξενοδοχείου. Ωστόσο, μετά από αρκετές πλύσεις, πολλές πετσέτες αρχίζουν να χάνουν την αρχική τους υφή, να γίνονται πιο σκληρές και λιγότερο απορροφητικές.

Πριν αποφασίσετε να τις αντικαταστήσετε, ειδικοί στην καθαριότητα υποστηρίζουν ότι μια απλή αλλαγή στον τρόπο που χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά.

Το «μυστικό» βρίσκεται στη θερμοκρασία. Σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στο The Spruce, η καλύτερη επιλογή για αφράτες πετσέτες είναι το στέγνωμα σε μέτρια θερμοκρασία. Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να ολοκληρώνει τη διαδικασία γρηγορότερα, όμως μακροπρόθεσμα καταπονεί τις ίνες του βαμβακιού.

Η υπερβολική ζέστη μπορεί να προκαλέσει φθορά στις ίνες, κάνοντας τις πετσέτες πιο τραχιές και μειώνοντας σταδιακά την απορροφητικότητά τους. Η μέτρια θερμοκρασία προσφέρει την απαραίτητη ισορροπία: αρκετή θερμότητα ώστε να στεγνώσουν αποτελεσματικά, χωρίς την έντονη καταπόνηση που προκαλούν οι υψηλότερες ρυθμίσεις.

Το λάθος με το υπερβολικό στέγνωμα

Δεν αρκεί, όμως, να επιλέξετε τη σωστή θερμοκρασία. Οι ειδικοί προειδοποιούν και για το υπερβολικό στέγνωμα. Ακόμη και στη μεσαία θερμοκρασία, η παρατεταμένη έκθεση στη ζέστη μπορεί να κάνει τις ίνες πιο τραχιές. Γι' αυτό συνιστάται οι πετσέτες να αφαιρούνται από το στεγνωτήριο μόλις στεγνώσουν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ειδικός στο πλύσιμο ρούχων Stacee Parker προτείνει μάλιστα τη χρήση προγράμματος συγκεκριμένης διάρκειας ή «extra dry» αντί της αυτόματης λειτουργίας με αισθητήρα. Από την άλλη πλευρά, ούτε η πολύ χαμηλή θερμοκρασία θεωρείται ιδανική, καθώς οι πετσέτες παραμένουν υγρές για περισσότερο χρόνο, γεγονός που μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη μούχλας και δυσάρεστων οσμών.

Τα λάθη ξεκινούν από το πλυντήριο

Για πραγματικά μαλακές πετσέτες, σημασία έχει και το πλύσιμο. Οι ειδικοί προτείνουν να πλένονται χωριστά από τα υπόλοιπα ρούχα και με ζεστό νερό. Παράλληλα, το πλυντήριο δεν πρέπει να γεμίζει υπερβολικά, καθώς οι πετσέτες χρειάζονται χώρο για να κινηθούν και να ξεπλυθούν σωστά.

Ένα ακόμη συνηθισμένο λάθος είναι η υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού. Τα υπολείμματα συσσωρεύονται στις ίνες και μπορούν να κάνουν τις πετσέτες σκληρότερες. Η σύσταση είναι να χρησιμοποιείται περίπου η μισή από την προτεινόμενη ποσότητα. Επίσης, καλό είναι να αποφεύγεται το μαλακτικό, καθώς μπορεί να αφήσει ένα κηρώδες στρώμα πάνω στις ίνες.

Τέλος, πριν μπουν στο στεγνωτήριο, ένα δυνατό τίναγμα βοηθά τις ίνες να χαλαρώσουν. Μπάλες στεγνωτηρίου μπορούν επίσης να βελτιώσουν την κυκλοφορία του αέρα και να διαχωρίσουν τις πετσέτες κατά το στέγνωμα.

Πηγή thespruce.com