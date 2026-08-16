Τη δική τους μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε στη Σκύρο.

Ένα από τα στοιχεία που τροφοδοτούν τη δυναμική της φωτιάς στην Σκύρο είναι οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή φτάνοντας μάλιστα τα 7 μποφόρ. Όπως τόνισε ο μετεωρολόγος Γιώργος Εμμανουήλ στο ΕΡΤ Νews οι άνεμοι θα εξασθενήσουν από το απόγευμα της Κυριακής 16/8.

«Ο άνεμος στην Σκύρο τη στιγμή που μιλάμε φτάνει τα έξι μποφόρ, ενώ ως το μεσημέρι αναμένεται να φτάσει τοπικά και τα 7 μποφόρ. Αυτό αναμένεται να έχει εξασθένηση από το απόγευμα και μετά και περαιτέρω εξασθένηση από αύριο που δεν θα ξεπερνάει τα 5 με ριπές στα 6 μποφόρ.

Από το απόγευμα και μετά αύριο το φαινόμενο αναμένεται να μας εγκαταλείψει» ανέφερε.

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Φωτιά στη Σκύρο: Μάχη σε δυο μέτωπα οι πυροσβέστες

Μάχη σε δύο μέτωπα συνεχίζουν να δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες 15 Αυγούστου 2026,στην Ατσίτσα Σκύρου, περίπου στις 16:00 και πήρε γρήγορα διαστάσεις, λόγω των ισχυρών ανέμων, καίγοντας το πυκνό πευκοδάσος.

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Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έχουν διασπάσει την πυρκαγιά σε δύο μέτωπα: στο νότιο, προς 'Αγιο Φωκά και στο ανατολικό, προς Πεύκο, όπου γίνεται μεγάλη προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία της από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ενισχύθηκαν τη νύχτα με δυνάμεις από την Αττική, την Εύβοια και την Αττική, που έφτασαν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη, ενώ από το πρωί επιχειρούν και τα πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Ήδη με το πρώτο φως πέταξαν 4 αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα, τα οποία ενισχύθηκαν στην πορεία.Συνολικά επιχειρούν 89 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 21 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του δήμου Σκύρου και της Πολιτικής Προστασίας Ευβοίας. Υπενθυμίζεται ότι, χθες 15 Αυγούστου 2026, εκδόθηκαν τα κάτωθι μηνύματα από το 112:

1.στις 18:15, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Πεύκο με κατεύθυνση προς Χώρα Σκύρου. 2.στις 16:31, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Φωκάς με κατεύθυνση προς Αχερούνες. Και χθες, αλλά και σήμερα, 16 Αυγούστου 2026, περιοχή παραμένει σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

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