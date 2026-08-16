Ο αδελφός της, Μίτσαελ Ρουίς, αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Σαλομόν εντοπίστηκε δίπλα στη σορό της Λένι, ανάμεσα στα συντρίμμια του σπιτιού τους στην Κάλι.

Μια τρυφερή ιστορία μέσα από τα συντρίμμια του καταστροφικού σεισμού στην Κολομβία έχει προκαλέσει συγκίνηση στα social media.

Η Λένι έχασε τη ζωή της όταν το σπίτι της κατέρρευσε, όμως ο 12χρονος σκύλος της, ο Σαλομόν, επέζησε. Σύμφωνα με την οικογένειά της, η γυναίκα τον προστάτευσε μέχρι την τελευταία στιγμή, κρατώντας τον σφιχτά στην αγκαλιά της.

Ο αδελφός της, Μίτσαελ Ρουίς, αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Σαλομόν εντοπίστηκε δίπλα στη σορό της Λένι, ανάμεσα στα συντρίμμια του σπιτιού τους στην Κάλι. Η πόλη ήταν μία από εκείνες που επλήγησαν περισσότερο από τον σεισμό των 7,4 βαθμών, ο οποίος προκάλεσε τον θάνατο σχεδόν 300 ανθρώπων.

«Η αδελφή μου έδωσε τη ζωή της γι’ αυτόν, τον κράτησε σφιχτά στο στήθος της κι όλο το κτίριο έπεσε πάνω τους», ανέφερε ο Ρουίς, έχοντας πλέον τον Σαλομόν στην αγκαλιά του.

{https://x.com/Pkittass/status/2087623638727970877}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για τον ίδιο, οι τελευταίες στιγμές της αδελφής του αποτυπώνουν τον ισχυρό δεσμό που είχε δημιουργήσει με το ζώο της. «Για μένα, είναι μια ιστορία αγάπης. Προφανώς αγαπούσε αυτό το πλασματάκι και όταν αγαπάς κάτι, το προστατεύεις», πρόσθεσε.

Η ιστορία της δικηγόρου και του μικρόσωμου σκύλου της διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτελώντας μία από τις ανθρώπινες ιστορίες που αναδύθηκαν μέσα από την τεράστια καταστροφή.

Ο Σαλομόν είναι 12 ετών και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Πάσχει από επιληπτικές κρίσεις, ενώ έχει χάσει την όρασή του. Παρά την ηλικία και την κατάστασή του, κατάφερε να επιζήσει από την κατάρρευση του κτιρίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης, είναι ένα από τα τουλάχιστον 205 ζώα συντροφιάς που διασώθηκαν μετά τον ισχυρό σεισμό.

Οι συγγενείς της Λένι περιγράφουν, μάλιστα, ότι μετά τη διάσωσή του ο σκύλος έμοιαζε να έχει αντιληφθεί την απουσία της. Όπως είπε η νύφη της, Τζέσικα Φλόρες, ο Σαλομόν φαίνεται σαν να «θρηνεί» την ιδιοκτήτριά του.

Η οικογένεια αποφάσισε έτσι να τον πάρει μαζί της στην κηδεία. «Τον πήγα κοντά στο φέρετρό της, για να μπορέσει να την αποχαιρετήσει», ανέφερε η Φλόρες.