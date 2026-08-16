Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο κρίσιμη καθώς για σήμερα Κυριακή 16 Αυγούστου η Σκύρος περιλαμβάνεται στις περιοχές που έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, με την Πολιτική Προστασία να προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, για την Εύβοια και τη Σκύρο.

Σε πλήρη εξέλιξη και εκτός ελέγχου είναι η μεγάλη φωτιά στη Σκύρο. Οι άνεμοι θα είναι βοριάδες και ενισχυμένοι και σήμερα. Η νύχτα ήταν εξαιρετικά δύσκολη για τη Σκύρο, ενώ δεκάδες πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τη μεγάλη φωτιά που καίει πυκνό πευκοδάσος στο δυτικό τμήμα του νησιού, έχοντας απέναντί τους πολύ ισχυρούς ανέμους 7 και 8 μποφόρ. Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων έχει πέσει στην προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία του πύρινου μετώπου προς τον οικισμό Πεύκο.

Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά μέσα στη νύχτα, καθώς μετά τη 01:00 έφτασαν ακτοπλοϊκώς στη Σκύρο πυροσβέστες και οχήματα από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία, ανεβάζοντας τη συνολική δύναμη στους 89 πυροσβέστες, έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 4ης και 18ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν εθελοντές και συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Η φωτιά ξεκίνησε από την Ατσίτσα και εξαπλώθηκε γρήγορα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:00 του Σαββάτου 15 Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα και, εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, κινούμενη αρχικά προς τα νότια, στην κατεύθυνση του Αγίου Φωκά, και στη συνέχεια ανοίγοντας προς τα ανατολικά μέσα σε πυκνό πευκοδάσος.

Οι συνθήκες χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς οι άνεμοι στην περιοχή φτάνουν τα 7 και 8 μποφόρ, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης και προκαλώντας συνεχείς μεταβολές στην κατεύθυνση της φωτιάς. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Γιάννης Αρτοποιός έχει περιγράψει την πυρκαγιά ως ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς εξελίσσεται στο δυτικό κομμάτι του νησιού κάτω από αυτές τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

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Μεγάλο βάρος στο Πεύκο – Δύο μηνύματα από το 112

Ιδιαίτερη ανησυχία έχει προκαλέσει η πορεία του μετώπου προς την περιοχή του Πεύκου, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επικεντρώνουν εκεί μεγάλο μέρος της προσπάθειάς τους, προκειμένου να εμποδίσουν τις φλόγες να πλησιάσουν περισσότερο τον οικισμό.

Κατά τη διάρκεια του Σαββάτου ενεργοποιήθηκε δύο φορές το 112 για προληπτικές απομακρύνσεις. Στις 16:31 όσοι βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Φωκά κλήθηκαν να κινηθούν προς τις Αχερούνες μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου, ενώ στις 18:15 εστάλη νέο μήνυμα για την απομάκρυνση πολιτών από την περιοχή του Πεύκου προς τη Χώρα της Σκύρου.

Η έγκαιρη απομάκρυνση κατοίκων και παραθεριστών θεωρήθηκε απαραίτητη καθώς το μέτωπο εξελισσόταν μέσα σε πυκνή βλάστηση, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν και διάσπαρτες παραθεριστικές κατοικίες.

Η Σκύρος σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο κρίσιμη καθώς για την Κυριακή 16 Αυγούστου η Σκύρος περιλαμβάνεται στις περιοχές που έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, με την Πολιτική Προστασία να προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, για την Εύβοια και τη Σκύρο.

Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς το μεγάλο στοίχημα είναι να περιοριστεί το μέτωπο προτού οι ισχυροί άνεμοι προκαλέσουν νέες αναζωπυρώσεις ή οδηγήσουν τις φλόγες προς κατοικημένες περιοχές.

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