Τα στοιχεία που παρουσίασε ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου.

Η Μάνη δοκιμάζεται από τις έντονες βροχοπτώσεις το Σάββατο 15/8, με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου από την Παρασκευή 14/8 να έχει κρούσει το «καμπανάκι» για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που θα επικρατούσαν στην ευρύτερη περιοχή.

Μάλιστα, όπως τονίζει ο μετεωρολόγος «το βράδυ βλέπουμε την επιμονή των φαινομένων στη νότια Πελοπόννησο. Εκεί εμφανίζονται τα πιο σκούρα χρώματα, μέχρι και πορφυρές αποχρώσεις, στο μεσαίο «πόδι» της Πελοποννήσου.

Γενικότερα, λοιπόν, μεταξύ Μεσσηνίας και Λακωνίας και πολύ νότια στην Πελοπόννησο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς υπάρχει πιθανότητα κάποια από τα φαινόμενα να έχουν έντονο χαρακτήρα».

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού Κοκκάλας στην Ανατολική Μάνη στην ευρύτερη περιοχή έπεσαν 141 χιλιοστά βροχής κάτι που δείχνει την πίεση νερού που δέχθηκε το μεσαίο πόδι της Πελοποννήσου.

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