Ο καιρός από τις 15 μέχρι τις 25 Αυγούστου από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Αστάθεια αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο στη χώρα μας, με τον Σάκη Αρναούτογλου να σημειώνει ότι τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη δυτική και ανατολική Θεσσαλία, τη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο και τη νότια Πελοπόννησο.

Από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη θα πνέουν ενισχυμένοι βοριάδες, με την ένταση του ανέμου να αγγίζει τα 7 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείονται ριπές οι οποίες θα φτάσουν τα 9.

Η θερμοκρασία τον Δεκαπενταούγουστο δεν θα ξεπεράσει του 32 βαθμούς, με τον υδράργυρο να φτάνει στο Αιγαίο και στα ορεινά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Από τις 16 Αυγούστου ο καιρός θα σημειώσει βελτίωση, με τις μπόρες και τις βροχές να μετατοπίζονται ανατολικά. Τις υπόλοιπες μέρες έως και τις 25 του μήνα η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η ύπαρξη ενός νέου κύματος καύσωνα.

Ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=tdOXR9CEikg}