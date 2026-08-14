Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η φωτιά καίει σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (14/8) στην περιοχή Πυλί, στην Κω, σε χαμηλή βλάστηση.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:30. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα καθώς και Εθελοντές με υδροφόρα οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο μέτωπο της φωτιάς μεταβαίνουν επίσης 7 πυροσβέστες της 11ης ΕΜΟΔΕ που θα μεταβούν απο Ρόδο, με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2088305256157388870}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δωδεκανήσου.