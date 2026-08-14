Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (14/8) στην περιοχή Πυλί, στην Κω, σε χαμηλή βλάστηση.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:30. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα καθώς και Εθελοντές με υδροφόρα οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στο μέτωπο της φωτιάς μεταβαίνουν επίσης 7 πυροσβέστες της 11ης ΕΜΟΔΕ που θα μεταβούν απο Ρόδο, με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2088305256157388870}
Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δωδεκανήσου.