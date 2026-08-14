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Δείτε αναλυτικά τις πληρωμές των επόμενων ημερών.

Το ποσό των 61.105.430,38 ευρώ σε 68.370 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e- ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ για την περίοδο 17 Αυγούστου έως 21 Αυγούστου.

Από τον e-ΕΦΚΑ:

- Στις 19 Αυγούστου θα καταβληθούν 11.605.430,38 ευρώ σε 21.570 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος, και έξοδα κηδείας).

Από τις 17 Αυγούστου έως τις 21 Αυγούστου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

- Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

- 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

- 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

- 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.