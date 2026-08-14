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Ένας 18χρονος φοιτητής στο Βέλγιο έσκαβε για την εγκατάσταση αποχετευτικού συστήματος όταν εντόπισε έναν κρυμμένο θησαυρό με χρυσά νομίσματα, ράβδους και κομμάτια χρυσού, συνολικής αξίας περίπου 9 εκατ. ευρώ.

Μια απίστευτη ανακάλυψη έκανε ένας 18χρονος φοιτητής στο Βέλγιο, ο οποίος εργαζόταν σε οικοδομικό έργο και βρήκε έναν θησαυρό από χρυσό, η αξία του οποίου εκτιμάται περίπου στα 9 εκατομμύρια ευρώ.

Ο νεαρός, που αναφέρεται μόνο με το μικρό του όνομα, Κόμπε, εργαζόταν μαζί με άλλα άτομα σε χώρο όπου γίνονται εργασίες ανακαίνισης ενός παλιού ζυθοποιείου στην πόλη Σιντ-Γκίλις-Ντέντερμοντε, περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Βρυξελλών.

Η ανακάλυψη έγινε την Τρίτη (11/08), όταν οι εργάτες έσκαβαν για την εγκατάσταση νέου αποχετευτικού συστήματος.

«Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν κέρματα»

Ο Κόμπε περιέγραψε την έκπληξή του όταν είδε κάτι να βρίσκεται στο χώμα.

«Ξαφνικά είδαμε κάτι εκεί. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν κέρματα του ενός ευρώ. Έτσι αρχίσαμε να τα βγάζουμε. Μετά είδαμε μια ράβδο χρυσού. Τελικά ήταν κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που νομίζαμε», ανέφερε σε βελγικό τηλεοπτικό δίκτυο.

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{https://x.com/CerfiaFR/status/2087997813607014803}

Ο θησαυρός βρέθηκε κρυμμένος μέσα σε μια τσάντα, σε έναν τοίχο από τούβλα που έκλεινε ένα παλιό υπόγειο κάτω από μια μεγάλη βίλα.

Περιλαμβάνει χρυσά νομίσματα, κομμάτια χρυσού και ράβδους με αριθμούς, γεγονός που δείχνει ότι ο θησαυρός είχε τοποθετηθεί εκεί σκόπιμα.

Η ιστορία του παλιού ζυθοποιείου

Το κτίριο κατασκευάστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα για τον ιδιοκτήτη του ζυθοποιείου, Θεόφιλο Βαν Άσε. Η παραγωγή μπύρας στον συγκεκριμένο χώρο ξεκίνησε το 1899 και σταμάτησε το 1970.

Σήμερα το ιστορικό κτίριο ανακαινίζεται πλήρως από κοινωνικό οργανισμό, προκειμένου να μετατραπεί σε χώρους γραφείων και κατοικίες.

«Το Brouwershuis ήταν ένα πολύ όμορφο κτίριο, αλλά τώρα ανακαινίζεται σχεδόν από την αρχή. Τελικά θα μείνουν ουσιαστικά μόνο οι τοίχοι», δήλωσε ο Γκεερτ Χίλαερτ, από τον οργανισμό που έχει αναλάβει το έργο.

Οι εργάτες τοποθετούσαν σωληνώσεις για την αποχέτευση όταν έπεσαν πάνω στον χρυσό.

Μόλις αντιλήφθηκαν τι είχαν βρει, ο Κόμπε και οι συνάδελφοί του ενημέρωσαν αμέσως την αστυνομία και τους υπεύθυνους του έργου.

{https://x.com/20min/status/2088292843106320863}

Ο χρυσός μεταφέρθηκε σε ασφαλή εγκατάσταση στις Βρυξέλλες, όπου θα παραμείνει μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα για την προέλευσή του και, κυρίως, για το ποιος έχει νόμιμα δικαίωμα πάνω στην περιουσία.

Οι Αρχές θα πρέπει να διαπιστώσουν μεταξύ άλλων ότι ο χρυσός δεν αποτελεί προϊόν κλοπής ή εγκληματικής δραστηριότητας.

Ποιος θα πάρει τελικά τα 9 εκατ. ευρώ;

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι ποιος δικαιούται τον θησαυρό.

Σύμφωνα με τη βελγική νομοθεσία, οι πιθανοί ιδιοκτήτες έχουν χρονικό περιθώριο τουλάχιστον πέντε ετών για να διεκδικήσουν την περιουσία.

Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να προκύψει νομική διαμάχη μεταξύ των ανθρώπων που πραγματοποιούσαν τις εργασίες, του οργανισμού που διαχειρίζεται το κτίριο και πιθανών απογόνων της οικογένειας Βαν Άσε.

Ο πρώην δήμαρχος της Ντέντερμοντε, Πιτ Μπάισε, εκτίμησε ότι είναι πιθανό μέρος της περιουσίας της οικογένειας να είχε μετατραπεί σε χρυσό και να κρύφτηκε στο συγκεκριμένο σημείο.

Για τον 18χρονο Κόμπε, πάντως, η εμπειρία ήταν κάτι που δύσκολα θα ξεχάσει.

Με πληροφορίες του Guardian