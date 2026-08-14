Την ηχηρή απάνντηση των δημιουργών της βραβευμένης ταινίας «Αρκουδότρυπα» προκάλεσε η ακύρωση της προγραμματισμένης προβολής της ταινίας σε χωριό του Δήμου Αιγειαλίας μετά από ομοφοβικές αντιδράσεις.

«Το Cinobo και η δημιουργική ομάδα της πολυβραβευμένης ταινίας “Αρκουδότρυπα” των Στέργιου Ντινόπουλου και Χρυσιάννας Παπαδάκη, καταδικάζουν τις ομοφοβικές αντιδράσεις και κάθε είδους ρατσιστική συμπεριφορά, οι οποίες οδήγησαν στην ακύρωση της προβολής της ταινίας στον Δήμο Αιγιαλείας» αναφέρει η ανάρτηση και παραθέτει τις δηλώσεις των δημιουργών με αφορμή το περιστατικό.

«Ως δημιουργοί της «Αρκουδότρυπας», λυπούμαστε πολύ για τις ομοφοβικές αντιδράσεις που οδήγησαν στην ακύρωση της προγραμματισμένης προβολής της πολυβραβευμένης ταινίας μας στην Παρασκευή Αιγιαλείας την Κυριακή 16 Αυγούστου.

Η «Αρκουδότρυπα», είναι μια ιστορία αγάπης, ενηλικίωσης και ατομικής ελευθερίας, γυρισμένη εξ ολοκλήρου στα βουνά της Πίνδου με την συμμετοχή και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Μέσα από τη σχέση δύο νεαρών γυναικών που κατοικούν στην Ελάτη Τρικάλων, μιλά για τη φιλία, τον έρωτα, αλλά και για την ασφυκτική κοινωνική πίεση που εξακολουθεί να καθορίζει τις ζωές πολλών ατόμων, ιδιαίτερα στις μικρές κοινωνίες της ελληνικής επαρχίας. Η ιστορία μας, καταπιάνεται με θέματα βαθιά ανθρώπινα και απολύτως οικεία, τόσο στους ανθρώπους των πόλεων όσο και σε εκείνους της περιφέρειας.»

»Η δε επίκληση στην πίστη και στη γιορτή της Παναγίας δεν μπορεί να λειτουργεί ως άλλοθι για τη φίμωση της καλλιτεχνικής δημιουργίας ούτε ως επίφαση για τη νομιμοποίηση της ομοφοβίας και του ρατσισμού. Η ακύρωση της ΔΩΡΕΑΝ προβολής δεν αποτελεί σεβασμό προς την ορθόδοξη πίστη. Αποτελεί υποχώρηση απέναντι σε προκαταλήψεις που εξακολουθούν να δηλητηριάζουν από άκρη σε άκρη την ελληνική κοινωνία. Καμία θρησκευτική γιορτή δεν απειλείται από μια κινηματογραφική ιστορία αγάπης. Εκείνο που απειλείται, όταν αφήνουμε τον φόβο και τη μισαλλοδοξία να καθορίζουν τι επιτρέπεται να βλέπουμε, είναι η ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης και, τελικά, οι ίδιες οι δημοκρατικές μας αξίες.

»Στεκόμαστε στο πλευρό κάθε ανθρώπου που δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του σε αυτές τις αντιδράσεις αλλά και στο πλευρό της Κινηματογραφικής Λέσχης Αιγίου που προτίθεται σύμφωνα με την ανακοίνωσή της να επαναπρογραμματίσει τη δωρεάν προβολή της ταινίας - όπως είχε εξαρχής προγραμματιστεί - ως απάντηση στον φόβο που μια θλιβερή μειοψηφία επιχειρεί να επιβάλλει» καταλήγει η ανακοινωση των συντελεστών της ταινίας.

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Η ακύρωση της προβολής

Ανακοίνωση για την ακύρωση της προβολής της ταινίας «Αρκουδότρυπα» σε χωριό του δήμου Αιγιαλείας μετά από ομοφοβικές αντιδράσεις εξέδωσαν νωρίτερα οι διοργανωτές.

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η πολυαναμενόμενη προβολή της ταινίας «Αρκουδότρυπα», η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή 16 Αυγούστου στον ορεινό οικισμό της Παρασκευής του Δήμου Αιγιαλείας, ακυρώνεται έπειτα από τις ακραίες ομοφοβικές αντιδράσεις μιας ισχνής μειοψηφίας.»Θέλουμε, ωστόσο, να καταστήσουμε σαφές ότι οι αντιδράσεις αυτές σε καμία περίπτωση δεν χαρακτηρίζουν συνολικά το χωριό και τους κατοίκους του, με τους οποίους διατηρούμε όλα τα τελευταία χρόνια άριστες σχέσεις και υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση».Οι διοργανωτές ενημερώνουν ακόμα πως «θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να οριστεί νέα ημερομηνία σε άλλη τοποθεσία και η επιχειρούμενη φίμωση της έβδομης τέχνης να μην καταστεί εντέλει δυνατή».{https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1175262574829469&set=a.276734094682326&type=3&ref=embed_post}

Η «Αρκουδότρυπα»

Η «Αρκουδότρυπα» είναι μία ελληνοβρετανική παραγωγή που αφηγείται την ιστορία της Αργυρούς και της Αννέτας, δύο κολλητών φίλων που ζουν στο ορεινό χωριό της Τύρνας. «Μια κρυφή σπηλιά, μια τσουκνιδόπιτα, ένα καγκουρόπαρτο στο δάσος και μια απροσδόκητη προδοσία, αλλάζουν για πάντα τη σχέση τους» γράφει στη σύνοψη η ταινία σε σκηνοθεσία και σενάριο των Χρυσιάννα Παπαδάκ και Στέργιου Ντινόπουλου. Στην ταινία πρωταγωιστούν οι: Χαρά Κυριαζή, Πάμελα Οικονομάκη, Σώζος Χρήστου, Βάσω Γκουγκάρα, Λήδα Κατσανούλη.

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