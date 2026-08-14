Η Fenway Sports Group επιβεβαίωσε τη συμφωνία με κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει ο ιδρυτής της Amazon.

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Λίβερπουλ, καθώς η Fenway Sports Group (FSG) ανακοίνωσε την πώληση μειοψηφικού ποσοστού των μετοχών της ομάδας σε επενδυτική κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει ο Τζεφ Μπέζος.

Η συμφωνία, η οποία επισημοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Αυγούστου, αφορά περίπου το 30% των μετοχών, έναντι ποσού που υπολογίζεται στα 1,65 δισ. λίρες.

Παρά την είσοδο νέων επενδυτών, η FSG διατηρεί τον έλεγχο της Λίβερπουλ, καθώς παραμένει ο βασικός και πλειοψηφικός μέτοχος του συλλόγου.

Η πρώτη επένδυση του Μπέζος στον αθλητισμό

Η συμφωνία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω της συμμετοχής του Τζεφ Μπέζος, ενός από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες παγκοσμίως και ιδρυτή της Amazon.

Πρόκειται για την πρώτη σημαντική επένδυση του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου στον χώρο του αθλητισμού, με τη Λίβερπουλ να αποτελεί πλέον μέρος του επενδυτικού του χαρτοφυλακίου.

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Η είσοδος του Μπέζος στην ιδιοκτησιακή δομή δεν αλλάζει τη διοικητική κατάσταση της ομάδας, καθώς η FSG εξακολουθεί να έχει την πλειοψηφία. Ωστόσο, η συμφωνία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σε κορυφαίο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό σύλλογο.

Ο Πρόεδρος της FSG , Μάικ Γκόρντον ανέφερε:

«Η Λίβερπουλ ανέκαθεν χτιζόταν με τη σκέψη πέρα ​​από μια σεζόν και τη λήψη αποφάσεων με γνώμονα τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του συλλόγου. Αυτή η προσέγγιση συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον αξιοσέβαστων επενδυτών και επιχειρηματικών ηγετών σε όλο τον κόσμο.

Καθώς εξετάζαμε αυτήν την ευκαιρία, κατέστη σαφές ότι ο Άμιτ και η κοινοπραξία μοιράζονταν τη μακροπρόθεσμη φιλοσοφία και την εκτίμησή μας για αυτό που κάνει τη Λίβερπουλ ξεχωριστή. Η εμπειρία και η προοπτική τους θα συμπληρώσουν τα ισχυρά θεμέλια που έχουν ήδη τεθεί και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε».

{https://x.com/TheAthleticFC/status/2088295061339472272}