Αλλαγή ιδιοκτησίας μετά από μόλις ένα χρόνο στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αλλάζουν «χέρια», σε μια συμφωνία που αναμένεται να γράψει ιστορία στον αμερικανικό αθλητισμό.

Ο πρώην CEO της Disney, Μπομπ Άιγκερ, και ο επιχειρηματίας και επενδυτής Τζος Κούσνερ συμφώνησαν να καταβάλουν 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια για την απόκτηση της ιστορικής ομάδας του NBA.

Ο Τζος είναι αδελφός του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η συμφωνία επιβεβαιώθηκε από τους δύο νέους επενδυτές την Τετάρτη (12/08), ενώ έχει προηγηθεί σχετικό δημοσίευμα του ESPN. Ωστόσο, για να ολοκληρωθεί η πώληση, θα πρέπει να λάβει την έγκριση του NBA.

{https://x.com/espn/status/2087546593809502715}

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«Μεγάλη τιμή να αναλάβουμε τους Λέικερς»

Σε κοινή δήλωσή τους, ο Μπομπ Άιγκερ και ο Τζος Κούσνερ ανέφεραν ότι αισθάνονται ιδαίτερη τιμή για την ευκαιρία να αναλάβουν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ομάδες του παγκόσμιου αθλητισμού.

Όπως τόνισαν, στόχος τους είναι να συνεχίσουν την παράδοση των Λέικερς, να διεκδικούν τίτλους στο υψηλότερο επίπεδο και να στηρίξουν την ομάδα, τους φιλάθλους της και την πόλη του Λος Άντζελες.

Οι Λέικερς είναι μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες στην ιστορία του NBA, έχοντας κατακτήσει 17 πρωταθλήματα. Το τελευταίο τους πρωτάθλημα ήρθε τη σεζόν 2019-20.

Πωλήθηκαν ξανά μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο

Η εξέλιξη προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς η πώληση πραγματοποιείται λιγότερο από έναν χρόνο μετά την έγκριση από το NBA της νέας πλειοψηφικής ιδιοκτησίας του franchise.

Ο δισεκατομμυριούχος Μαρκ Γουόλτερ, μέσω της Guggenheim Investments, είχε αποκτήσει την πλειοψηφική συμμετοχή στους Λέικερς σε συμφωνία που ανακοινώθηκε το 2025. Η συνολική αξία της ομάδας είχε τότε υπολογιστεί στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια, χωρίς ωστόσο ο Γουόλτερ να αποκτήσει το 100% της ιδιοκτησίας.

Ο ίδιος ανέλαβε ουσιαστικά τη διοίκηση της ομάδας από τον περασμένο Οκτώβριο.

«Η ιδιοκτησία των Λος Άντζελες Λέικερς ήταν μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου», δήλωσε ο Γουόλτερ, επισημαίνοντας πως αυτό που θα κρατήσει από την εμπειρία είναι η σχέση με την κοινότητα, τους φιλάθλους και την πόλη του Λος Άντζελες.

Η πώληση προκαλεί έκπληξη και για έναν ακόμη λόγο. Στον χώρο των μεγάλων αμερικανικών αθλητικών ομάδων, οι αλλαγές ιδιοκτησίας συνήθως πραγματοποιούνται μετά από πολλά χρόνια.

Η νέα συμφωνία έρχεται, πάντως, σε μια περίοδο κατά την οποία η επιχειρηματική αυτοκρατορία του Μαρκ Γουόλτερ βρίσκεται αντιμέτωπη με νομικές εξελίξεις.

Στα τέλη του περασμένου μήνα, δημοσίευμα της Wall Street Journal ανέφερε ότι καταγγελία σχετικά με την Guggenheim Investments οδήγησε σε ομοσπονδιακή έρευνα.

Η συμφωνία των 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εφόσον εγκριθεί από το NBA, θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι τη μεγαλύτερη, συναλλαγή στην ιστορία του αμερικανικού αθλητισμού.

Με πληροφορίες του CNN