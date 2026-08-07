Το διάταγμα προβλέπει ότι το μερίδιο δεν μπορεί να πωληθεί σε ξένους αγοραστές και απαιτεί από τον αγοραστή να συνεχίσει τον πυρήνα των δραστηριοτήτων και τον εκσυγχρονισμό της εταιρίας.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πόυτιν, έδωσε το «πράσινο φως» για την πώληση κυβερνητικού μεριδίου 30,4% στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο, το μεγαλύτερο της Μόσχας, σε μια περίοδο όπου η Ρωσία επιδιώκει να ενισχύσει τα εξαντλημένα από τον πόλεμο κρατικά οικονομικά.

Ο Πούτιν άνοιξε τον δρόμο για την πώληση υπογράφοντας ένα διάταγμα χθες Πέμπτη που αφαιρεί το Σερεμέτιεβο από τον επίσημο κατάλογο των στρατηγικών επιχειρήσεων.

Όμως το κράτος θα διατηρήσει υπό τον έλεγχό του ένα «χρυσό μερίδιο», που του επιτρέπει να μπλοκάρει οποιαδήποτε απόφαση της διοίκησης στην οποία θα αντιτίθεται.

Το διάταγμα προβλέπει ότι το μερίδιο δεν μπορεί να πωληθεί σε ξένους αγοραστές και απαιτεί από τον αγοραστή να συνεχίσει τον πυρήνα των δραστηριοτήτων και τον εκσυγχρονισμό της εταιρίας.

Ζορίζεται ο ρωσικός προϋπολογισμός

Ο κρατικός προϋπολογισμός της Ρωσίας ζορίζεται έπειτα από τεσσεράμισι χρόνια πολέμου στην Ουκρανία. Το ομοσπονδιακό έλλειμμα μπορεί να υπερβεί τα επίσημα σχέδια κατά περισσότερα από ένα τρισεκατομμύριο ρούβλια (12,85 δισ. δολάρια ΗΠΑ) το 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τον περασμένο μήνα.

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Το έλλειμμα ανερχόταν σε 5,73 τρισεκατομμύρια ρούβλια (69, 6 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ) στο 2,5% του ΑΕΠ, τους πρώτους έξι μήνες του χρόνου, 1,7 φορά μεγαλύτερο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Το 66% του αεροδρομίου ανήκει στη ρωσική εταιρία Sheremetyevo Holding, οι φυσικοί ιδιοκτήτες της οποίας δεν είναι δημόσια γνωστοί. Πριν από την επαναφορά της έδρας της από την Κύπρο το 2022 ελεγχόταν από εταιρίες που ανήκαν στον στενό φίλο του Πούτιν Αρκάντι Ρότενμπεργκ και σε εταίρους του Ρότενμπεργκ.

Το Σερεμέτιεβο είναι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ρωσίας, το οποίο έχει την ιδιοκτησία και τη λειτουργία τερματικών σταθμών με ικανότητα διαχείρισης έως 87 εκατομμυρίων επιβατών ετησίως. Το 2025 ο αριθμός ήταν 43,5 εκατομμύρια.

Παρά τις δυτικές κυρώσεις και τους περιορισμούς πτήσεων, τα αεροδρόμια εξακολουθούν να είναι κερδοφόρα χάρη στην αύξηση της κυκλοφορίας σε διαδρομές στο εσωτερικό και χάρη σε «φιλικές» χώρες όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Βιετνάμ.

Τον Ιανουάριο φέτος, το Σερεμέτιεβο εξαγόρασε το 100% ενός άλλου μεγάλου αεροδρομίου της Μόσχας, του Ντομοντέντοβο, έναντι 66 δισεκατομμυρίων ρουβλίων.

Το Ντομοντέντοβο, που εθνικοποιήθηκε με αίτημα του γενικού εισαγγελέα τον Ιούνιο 2025, διαχειρίζεται περίπου 15 εκατομμύρια επιβάτες τον χρόνο.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ